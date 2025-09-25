Nguyên nhân siêu bão Ragasa suy yếu nhanh trước khi đổ bộ vào Quảng Ninh

Lúc 10h ngày 25/9, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết chiều 24/9, bão Ragasa đã đổ bộ vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, một phần cơn bão nằm trên biển, một phần cơn bão nằm trên đất liền của Trung Quốc.

Theo ông Hưởng, do ma sát với mặt đất khiến cường độ bão yếu đi đáng kể. Bên cạnh đó, cùng thời điểm bão di chuyển vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông đang có một khối không khí lạnh khống chế.

Vị chuyên gia cho hay bão Ragasa vừa ma sát với mặt đất vừa đi trên bề mặt lạnh nên cường độ bão đã suy yếu nhanh. Đến sáng nay khi vượt qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu, bão tiếp tục giảm cấp xuống còn cấp 8 và đến 10h sáng nay, cường độ bão đã suy yếu xuống ngưỡng áp thấp nhiệt đới.

Không khí lạnh ở phía Bắc khiến bão Ragasa suy yếu (Ảnh: NCHMF).

Ông Hưởng dự báo trong khoảng 2-3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào khu vực tỉnh Quảng Ninh, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và tan.

Diễn biến của bão Ragasa:

Chiều 18/9, một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 18 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão có tên quốc tế là Ragasa.

Sáng 22/9, bão Ragasa đạt cường độ cấp 16 (cấp siêu bão), đến chiều cùng ngày siêu bão đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Tối 22/9, siêu bão Ragasa vượt qua vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 với cường độ bão tiếp tục mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Ngày 23/9, bão quét Đài Loan, làm vỡ một hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ sau đó kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn một cây cầu bắc qua sông Mã Thái An. Bão gây ngập lụt ở nhiều thị trấn và gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho Đài Loan.

Cùng ngày, bão quét qua TP Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió 241km/h. Đây là sức gió vượt kỷ lục 196km/h năm 2018 của bão Mangkhut.

Chiều 24/9, bão Ragasa đổ bộ vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Đến sáng 25/9, khi vượt qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu, bão giảm cường độ xuống còn cấp 8 và đến 10h, cường độ bão đã suy yếu xuống ngưỡng áp thấp nhiệt đới.

Bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).

Bão Ragasa di chuyển với tốc độ nhanh, khoảng 20-25km/h. Hoàn lưu hoạt động của bão rộng, vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 200km xung quanh mắt bão, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100km xung quanh mắt bão.

Theo thống kê, đến hết tháng 9, Biển Đông ghi nhận gần 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (riêng tháng 9 có 4 cơn bão gồm Ragasa, Mitag, Tapah, sắp tới là Bualoi), cao hơn trung bình nhiều năm 4-5 cơn.

Các chuyên gia cho biết tháng 9 mới là giai đoạn đầu của mùa mưa bão miền Trung. Thông thường, cao điểm bão tại khu vực này là tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.

Với nền nhiệt bề mặt biển đang cao bất thường, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là hoàn toàn có thể.

Ngoài cơn bão Bualoi (bão số 10) sắp hình thành, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.