"Soi" giao thông Hà Nội đêm giao thừa tại trung tâm camera AI

Lúc 21h ngày 31/12, bên trong Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc thuộc Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Hà Nội túc trực, tập trung theo dõi tình hình giao thông toàn thành phố qua hệ thống gần 2.000 camera AI.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cho biết, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, Hà Nội sẽ tăng cường giám sát 24/24 giờ thông qua hệ thống camera AI nhằm theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh về giao thông.

Theo Trung tá Thành, trọng tâm giám sát tập trung tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, nhà ga và khu vực tập trung đông người, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Làm nhiệm vụ ứng trực xuyên đêm tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, Trung tá Bùi Thị Thơm cho biết thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Hà Nội, các cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực, phối hợp với các đơn vị trong tổ chức, điều hành giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, qua đó đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.

"Mặc dù đã quá quen với công việc ứng trực trong các ngày nghỉ lễ, tuy nhiên năm nay với tôi lại là lần đầu tiên ứng trực bên trong trung tâm hệ thống đầu não điều khiển hệ thống camera AI mới lắp đặt này. Đây cũng vừa là công việc, vừa là trách nhiệm mà mỗi cán bộ thuộc đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất trong đêm giao thừa năm nay", Trung tá Thơm chia sẻ.

Cũng trong đêm 31/12, các cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 làm nhiệm vụ ứng trực tại các nút giao, các điểm giao thông quan trọng trên địa bàn trung tâm, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi xem pháo hoa trong đêm giao thừa.

Trước đó, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui chơi, đón Tết Dương lịch năm 2026 an toàn, văn minh, đặc biệt trong thời gian tổ chức bắn pháo hoa đêm 31/12, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 tại 5 điểm với 6 trận địa; đồng thời tổ chức Chương trình “Hà Nội Countdown 2026” diễn ra từ 19h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng 1/1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.