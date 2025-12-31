Ra mắt lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Cát Bi

Chiều 31/12, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ra mắt lực lượng An ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi theo mô hình tổ chức mới. Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, chủ trì buổi lễ.

Lực lượng An ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi theo mô hình tổ chức mới tại buổi ra mắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo quyết định của UBND thành phố, từ 0h ngày 1/3, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không được bàn giao từ các sở, ngành sang Công an thành phố Hải Phòng. Ngày 18/3, Giám đốc Công an thành phố ban hành quyết định thành lập Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đến ngày 31/12, Công an thành phố đã tuyển dụng 25 cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng An ninh hàng không, đồng thời bố trí trụ sở, trang thiết bị, phương tiện và tiếp nhận toàn bộ công cụ phục vụ công tác bảo đảm an ninh tại sân bay Cát Bi.

Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, lực lượng An ninh hàng không đã phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho 10.823 lượt chuyến bay đi và đến, phục vụ gần 1,78 triệu lượt hành khách. Lực lượng chức năng đã soi chiếu hơn 8,6 triệu kg hàng hóa và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị liên quan và yêu cầu lực lượng An ninh hàng không thực hiện phương châm “chặt chẽ, thông suốt, không gián đoạn, không sơ suất”. Lãnh đạo Công an thành phố đề nghị đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao kỷ luật, tăng cường phối hợp và ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đã trao quyết định tuyển chọn chính thức vào lực lượng Công an nhân dân và quyết định phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ cho 25 cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không.