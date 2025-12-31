Cửa ngõ Hà Nội kẹt cứng, ken đặc dòng người về quê nghỉ Tết

Chiều 31/12 - ngày làm việc cuối cùng của năm 2025 - hàng vạn người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc rời thủ đô tranh thủ về quê hoặc đi du lịch sớm. Dịp nghỉ Tết năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026) nên lượng người đổ về quê và đi du lịch rất đông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ 14h30, đường Trường Chinh đã chật kín các phương tiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, chật vật nhích từng mét rời thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

15h, đường Ngọc Hồi - cửa ngõ phía Nam của thủ đô - kẹt cứng, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn (Ảnh: Mạnh Quân).

Do lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt tại các tuyến đường, phố hướng về các tỉnh thành phía Tây và phía Nam của TP Hà Nội khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài (Ảnh: Mạnh Quân).

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ Tết Dương lịch (Ảnh: Mạnh Quân).

Những chuyến xe máy chở theo cả gia đình nhỏ len lỏi trong dòng người rời thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an khu vực,... căng mình điều tiết, phân luồng tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

16h, tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra tại đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Vành đai 3 trên cao. Các phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau hướng về quốc lộ 1 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Càng về cuối chiều, lượng phương tiện tại các tuyến đường, phố cửa ngõ phía Nam của Hà Nội càng đông đúc khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng hơn (Ảnh: Nguyễn Hải).

16h10, đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài ở cả 2 hướng, hàng nghìn phương tiện tuyệt vọng nhích từng mét trên hành trình khó khăn ngày cuối cùng của năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).