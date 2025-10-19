Người dân đổ xô bắt cá nặng hơn 16kg tại hồ Trị An

Sáng 19/10, hàng trăm người dân xã Trị An và khu vực lân cận tỉnh Đồng Nai đổ xô về khu vực chân đập hồ Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) để bắt cá.

Nhiều người dân may mắn bắt được các loại cá lớn như tra dầu, lăng, mè, leo…, có con nặng hơn 16kg. Họ cho biết bắt cá chủ yếu để liên hoan, sum họp cùng gia đình và bạn bè, chứ không mang bán.

Mỗi khi người dân câu hoặc bắt được cá “khủng” đưa lên bờ, từng tốp người lại kéo đến xem, chung vui và xin chụp ảnh lưu niệm. Cá ở khu vực đập đều là cá tự nhiên từ sông Đồng Nai bơi lên, thịt thơm ngon, săn chắc. Vì vậy, giá cá bắt ở chân đập tràn Trị An thường cao hơn so với cá nuôi trong hồ.

Đúng 8h, Công ty Thủy điện Trị An đóng tràn, khiến mặt nước rộng nhiều ha dưới chân đập nhanh chóng rút về hạ nguồn. Các bãi đá, bụi cây dần dần hiện lên.

Khi nước xuống thấp, hàng trăm người nô nức lao xuống hồ bắt cá với đầy đủ phương tiện từ ghe nhôm, thuyền SUP, thuyền phao du lịch, lốp ô tô.

Ngư cụ người dân mang theo khi đánh bắt cá ở chân đập Trị An gồm lưới, chài và chĩa. Hôm nay là lần đầu tiên trong năm hồ Trị An đóng các cửa xả, sau ba tuần liên tục xả tràn trước đó.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khi hồ Trị An đóng đập, khu vực chân đập tràn thường xuất hiện rất nhiều cá, đặc biệt là các loại cá tra, cá lăng, cá mè và cá trắm.

Anh Phan Văn Hạnh (xã Trị An, Đồng Nai) cho biết, đây là đợt đóng đập tràn đầu tiên trong năm, nhưng lượng cá năm nay khá ít. Nguyên nhân do nhiều ngày qua, Công ty thủy điện Trị An giảm lượng xả lũ còn 1 cửa.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay lượng người đến bắt cá và theo dõi tại khu vực chân đập Trị An rất đông. Mặc dù số lượng cá được ghi nhận ít hơn các năm trước, nhiều người dân vẫn may mắn bắt được những con cá tra, mè, lăng… nặng từ 12 đến 16kg.

Song, năm nay hầu như không xuất hiện cá “khủng” nặng trên 20kg như những năm trước. Do cá ít, người đông và thời tiết nắng gắt, nhiều người đành “bỏ cuộc” chỉ sau khoảng 30 phút xuống nước.

Nụ cười rạng rỡ của một bạn trẻ tham gia bắt cá tại chân đập hồ Trị An.

Nụ cười rạng rỡ của nhóm bạn sau buổi sáng với “chiến lợi phẩm” trên tay. “Nhóm tôi ở Biên Hòa, nghe hôm nay đóng đập tràn Trị An nên mang lưới lên bắt cá cho vui. Dù chỉ được vài con nhưng ai cũng phấn khởi vì có một trải nghiệm thú vị,” anh Nguyễn Hữu Phát (phường Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ.

Do hôm nay là chủ nhật, nhiều gia đình dẫn thêm con, cháu cùng đến xem. Hàng trăm xe máy đậu kín lối mòn vào chân đập tràn hồ Trị An.

Chị Lê Thị Phụng (xã Trảng Bom, Đồng Nai), cho biết, nhiều năm thấy trên mạng người dân bắt cá hồ Trị An rất vui nên sáng nay chở theo 2 đứa con cùng lên xem.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.