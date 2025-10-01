Người dân chạy lũ khi một số khu dân cư ven sông Hồng ở Hà Nội ngập sâu

Ngồi co ro bên mái hiên trong con hẻm nhỏ dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội), bà Trần Thị Ba (78 tuổi) buồn rầu vì lo đêm nay lại "màn trời chiếu đất" do nước lũ sông Hồng dâng cao, căn phòng trọ của bà ở ven bờ ngập quá nửa, bà cùng hàng chục người dân trong xóm nhỏ vội vã mang theo vài bộ áo quần lên khu cao ráo tránh ngập.

Nước lũ sông Hồng đoạn qua Hà Nội lên nhanh, chảy xiết, nhiều bãi bồi, khu dân cư ven sông bị nhấn chìm từ trưa 1/10 dù Hà Nội đã không còn mưa lớn, trời nắng ráo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi cảnh báo từ hôm nay đến 2/10, lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 1.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 1/10, mực nước sông Hồng lên cao, nhấn chìm khu vực bãi giữa, bãi bồi cùng với nhiều khu dân cư ven sông Hồng đoạn qua địa phận Hà Nội.

Khu vực bãi giữa và khu dân cư dưới chân cầu Long Biên gần như bị nhấn chìm hoàn toàn do nước lũ dâng cao. Hàng chục ngôi nhà ở bãi giữa, nhiều dãy trọ ven bờ bị ngập sâu.

Khu dân cư sát chân cầu Long Biên ngập sâu hơn 1m, nhiều dãy trọ của người lao động nghèo bị ngập tới bụng. Người dân phải dọn đồ di tản lên khu vực trên cao để tránh lũ.

Theo người dân tại đây, từ sáng nay, nước bắt đầu mấp mé nền nhà, nhưng tới khoảng 9h sáng nước mới lên nhanh. Chỉ vài giờ đồng hồ đã nhấn chìm hết nhiều dãy nhà.

Người dân vội vã dọn đồ di tản khỏi khu vực nước ngập, nhiều người chỉ kịp mang theo vài bộ áo quần cùng vài vật dụng cá nhân.

Chị Thu Hằng (áo cam) cho hay: "Từ tối qua nước lên cao, nhưng chưa ngập hẳn, một số người đã dọn đồ đi sớm, nhưng tôi cố trụ lại. Tới 10h sáng nay nước ngập sâu tôi mới đi lên nhà người quen ở nhờ. Đồ đạc trong phòng cũng không có gì nhiều ngoài một ít quần áo mang theo để mặc, còn lại bỏ lại hết".

Nước lên nhanh, ông Bình chỉ kịp mang theo 2 bộ áo quần và chiếc xe đạp cũ để chạy lũ.

Người dân ở xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên chủ yếu là dân lao động nghèo ngoại tỉnh, nhiều người không có tiền thuê chỗ nghỉ tạm, cũng không có người thân, đành gom lại một chỗ, trải chiếu ở mái hiên ngồi tránh lũ.

Bà Trần Thị Ba (78 tuổi) chỉ kịp mang theo một ít quần áo để đi theo những người khác lên tránh lũ.

"Tôi cùng với mấy người trong xóm di tản từ 10h sáng nay, không có người quen ở đây, cũng không biết đi đâu nên trú tạm lại ở mái hiên nhà hàng xóm. Đêm nay cũng chưa biết ở đâu, chắc là trải chiếu nằm tạm ở đây thôi, chờ nước rút thì về lại", bà Ba nói.

Một số vật nuôi cũng kịp được người dân di tản lên bờ.

Hàng chục người dân trải chiếu nằm tạm bên mái hiên vì không có nơi để đi, nhiều người lo lắng, khóc nghẹn vì đồ đạc bị ngập sẽ hư hỏng.

Bà Thanh cùng người hàng xóm bất lực nhìn nước lũ ngày một dâng cao, phòng trọ của bà đã ngập quá nửa, may mắn đã dọn đồ lên cao từ đêm hôm trước khi thấy mưa lớn.

Cách đó không xa, khu vui chơi của trẻ em cạnh khu dân cư ở chân cầu Long Biên cũng ngập sâu.

Diện tích lớn hoa màu, cây trồng của người dân khu vực bãi giữa sông Hồng bị nhấn chìm, chưa có số liệu về thiệt hại.