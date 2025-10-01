"Xóm ung thư" ở Hà Nội ngập sâu, bệnh nhân lội nước đi xin ngủ nhờ

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đến 16h ngày 1/10, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại 11-13 điểm úng, ngập tại lưu vực sông Nhuệ và lưu vực Long Biên.

Nước ngập sâu gần 1m, sóng đánh như biển trên đường 70 ở Hà Nội (Video: Nguyễn Hải - Sơn Nguyễn).

Chiều muộn cùng ngày, đường Phạm Tu đoạn trước cổng Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) vẫn ngập trong nước (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết tuyến đường xung quanh Bệnh viện K đều bị ngập, nhiều bệnh nhân có phương tiện di chuyển nhưng buộc phải lội nước vào viện (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khu vực ngập sâu kéo dài khoảng 300m, từ ngã 3 Xa La đến cổng Bệnh viện Quân y 103. Nhiều đoạn mực nước cao gần 1m, giao thông đi lại khó khăn, nhiều ô tô, xe máy chết máy giữa đường (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nhiều người dân ở khu vực gần Bệnh viện K Tân Triều phải thuê xe kéo để chở phương tiện về nhà vì lo ngại nước ngập sâu sẽ gây chết máy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Không chỉ chống chọi với bệnh tật, nhiều bệnh nhân đang khám, điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều còn phải lội bì bõm qua đoạn đường ngập nước để về phòng trọ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Quan sát thấy nước đã rút bớt, gia đình 4 người mới đánh liều dò dẫm từng bước lội qua khu vực ngập (Ảnh: Sơn Nguyễn).

3 người dân quê Quảng Ninh thuê xe đưa mẹ xuống Bệnh viện K khám bệnh sững sờ trước việc cổng viện bị ngập sâu.

"Mưa ngập thế này, tối nay không biết tôi có tìm được phòng trọ gần đây không", người phụ nữ vừa dắt mẹ mò mẫm tìm đường, vừa phàn nàn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Mưa ngập nên nhiều quán cơm gần bệnh viện phải đóng cửa khiến việc ăn uống của bệnh nhân và người nhà càng thêm khổ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Hôm nay, muốn mua suất cơm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Quanh xóm trọ ngập hết, hàng quán đều đóng cửa. Đi mua suất cơm mà mất hơn 1 tiếng", bà Mai Thị Thúy (56 tuổi, ở xã Xuân Lập, Thanh Hóa) ngậm ngùi nói.

Tại tầng 1 xóm trọ trong ngõ 94 đường Phạm Tu bị ngập nước, nhiều bệnh nhân phải sơ tán lên tầng 2 xin ở nhờ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Vợ chồng ông Phạm Văn Ngọc (ở giữa) quê Ninh Bình 17h chiều qua phải chạy lên tầng 2 xin ngủ nhờ. Người đàn ông bị ung thư phổi cho biết đã quen thuộc với cảnh xóm trọ "cứ mưa là ngập".

"Phòng ngập không nấu được cơm nên vợ chồng tôi mua cơm ở ngoài. Khổ nỗi, mỗi lần đi mua cơm mất cả tiếng, thay 1 bộ quần áo", ông Ngọc chia sẻ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Người bệnh mong muốn cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng ngập kéo dài. "Chúng tôi toàn những người bệnh nặng, mỗi lần hóa trị về sức khỏe yếu, đến chỗ nghỉ ngơi cũng không có", bà Thúy thở dài (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Hơn 1 ngày trôi qua, nước vẫn chưa rút, nhiều quán ăn ở khu vực Bệnh viện K Tân Triều phải di dời bàn thờ, đồ có giá trị lên vị trí cao hơn (Ảnh: Sơn Nguyễn).