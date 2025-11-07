Người dân Vũng Tàu mất ngủ vì lo nhà sập

Chiều 7/11, khu vực biển Vũng Tàu (TPHCM) tiếp tục có mưa lớn, 17 hộ dân ở khu vực sườn núi tại hẻm 634/8 Trần Phú (phường Vũng Tàu) vẫn chưa về nhà sau khi sơ tán khỏi khu vực nguy cơ sạt lở cao.

Một số người dân tranh thủ về nhà lấy thêm áo quần, vật dụng cá nhân và giấy tờ quan trọng.

Sống trong lo lắng

Sau một đêm sang nhà người thân lưu trú, bà Trần Thị Ngọc Hân (45 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) tranh thủ về nhà lấy giấy tờ quan trọng.

Nhà bà Hân có 6 người, 3 thế hệ sống ở khu vực sườn núi trong hẻm 634/8 Trần Phú hơn 10 năm nay. Sau thời gian tích cóp, gia đình bà xây dựng được căn nhà mới khang trang.

Bà Trần Thị Ngọc Hân (45 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) tranh thủ về nhà lấy giấy tờ quan trọng (Ảnh: Hoàng Bình).

Bà Hân chia sẻ: "Gia đình tôi mới xây nhà sau bao năm làm lụng vất vả. Nhưng giờ thời tiết khắc nghiệt, khu dân cư có nguy cơ sạt lở, gia đình luôn sống trong nỗi sợ, lo lắng. Cứ vào mùa mưa, nước trên núi chảy xuống mạnh, tôi cứ lo sạt lở".

Bà Hân ước mong có chỗ ở ổn định để vợ chồng tập trung công việc, con cái an tâm học tập. Bà Hân cũng kiến nghị cơ quan chức năng sớm có đánh giá chính xác nguy cơ sạt lở ở sườn núi để có phương án xử lý phù hợp. Giải pháp trước mắt là xây dựng kè bê tông tại vị trí sạt lở.

Cách nhà bà Hân vài căn, ông Nguyễn Văn Hải (47 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) cho biết, vợ và hai con đã sang nhà họ hàng ở tạm từ 2 ngày qua. Ông Hải cho biết, các điểm sạt lở có từ vài năm trước, nhưng mức độ chưa nguy hiểm. Trong số 19 nhà dân ở khu vực sườn núi có 2 nhà đã sang chỗ ở mới, còn 17 gia đình vẫn sống ở đây.

Theo ông Hải, buổi tối ngủ mà nghe mưa lớn thì rất sợ. Hai vợ chồng ông tính phương án chuyển chỗ ở, nhưng gia đình còn khó khăn, đành chấp nhận sống tiếp với nỗi lo.

"Mấy ngày nay trời mưa lớn liên tục, phường không cho phép người dân ở lại trong nhà nhằm đảm bảo an toàn. Tôi và người dân đều đồng thuận đến nơi ở tạm an toàn. Chúng tôi mong phường sớm có phương án khắc phục, xây mới các kè bê tông chống sạt lở sườn núi để bà con an tâm sinh sống", ông Hải nói.

Ông Nguyễn Văn Hải lo lắng khi sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, cho biết, khu vực này từng được cảnh báo sạt lở năm 2022, thời gian gần đây xuất hiện thêm vị trí sạt lở mới. Nhận được tin báo từ người dân, đơn vị đã xin ý kiến UBND và di chuyển 17 hộ dân với 81 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Hùng, đơn vị sẽ tham mưu UBND và đề xuất mời các cơ quan chuyên môn khảo sát thêm để đánh giá toàn diện mức độ an toàn của cả khu vực này, sau đó kiến nghị để người dân tiếp tục quay lại hoặc có phương án khác, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sớm đánh giá lại địa chất

Ngày 7/11, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM), cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trạng khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại hẻm 634/8 Trần Phú (phường Vũng Tàu), ở chân Núi Lớn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực này nằm trên địa hình dốc, chênh lệch độ cao tới 20m so với vị trí hẻm chính. Trong 6 căn nhà ở khu vực nguy hiểm, có 2 căn xây trên nền đất đắp, không có chân kè, đã xuất hiện tình trạng sạt lở, hở móng. Nghiêm trọng hơn, phía trước hiên một số nhà đã hình thành hốc sạt lớn, có thể tiếp tục đổ sập nếu gặp mưa lớn, gió mạnh.

Khu dân cư dưới chân núi tại phường Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ cao mất an toàn, tối 6/11, UBND phường Vũng Tàu đã sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân với 81 nhân khẩu đến nơi an toàn. Toàn bộ khu vực hẻm 634/8 đã được giăng dây, cắm biển cảnh báo và kiểm soát chặt việc ra vào, người dân không được quay lại sinh sống khi chưa có chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Tấn Bản cho biết, tình trạng sạt lở tại đây đã xuất hiện từ tháng 10/2022 và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

UBND phường đang đề xuất phối hợp với các sở, ngành, và mời chuyên gia đánh giá địa chất để sớm có phương án xử lý căn cơ, đảm bảo an toàn trước khi đưa người dân trở lại. Trong thời gian chờ khắc phục, chính quyền địa phương hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ dân, hiện được bố trí tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (số 1 Trần Xuân Độ).