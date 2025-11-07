Gia Lai và Đắk Lắk mất trắng hơn 7.000 tỷ đồng do bão Kalmaegi

Hơn 7.000 tỷ đồng "bay" theo bão

Thông tin được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra tối 7/11. Trong đó, tỉnh Gia Lai thiệt hại 5.000 tỷ đồng, còn Đắk Lắk bước đầu ghi nhận thiệt hại 2.050 tỷ đồng.

Cảnh hoang tàn ở xóm chài thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai sau khi bão số 13 tàn phá (Ảnh: Doãn Công).

Bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai 2 người); 3 người mất tích ở Quảng Ngãi; 17 người bị thương ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Đến nay đã xác định 244 nhà bị sập hoàn toàn (Quảng Ngãi 20 nhà, Gia Lai 199 nhà, Đắk Lắk 25 nhà); trên 17.560 nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 8.500 ngôi nhà bị ngập.

21 tàu bị sóng đánh chìm; 44 tàu bị hư hỏng. Đắk Lắk có 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản và Gia Lai có 334 lồng bè bị thiệt hại.

Hơn 3.720ha lúa, hoa màu ở Quảng Ngãi, Đắk Lắk bị ảnh hưởng, gãy đổ; gần 43.950ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng, chủ yếu ở Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk bị hư hỏng sau bão Kalmaegi (Ảnh: Minh Nguyễn).

Bão số 13 gây ra 31 sự cố lưới điện 110kV; 450 cột điện bị gãy đổ và hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện, đã khôi phục 315.000 khách hàng…

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Cũng trong tối 7/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo thống kê cho biết bão Kalmaegi đã khiến 26 điểm trường học bị ảnh hưởng, khoảng 1.000m tường rào tại cơ sở giáo dục bị sập đổ.

Khoảng 5.400 lồng, bè đánh bắt hải sản tại Đắk Lắk bị thiệt hại do bão Kalmaegi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cơn bão làm kè Bạch Đằng bờ tả sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng khoảng 800m, thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng; gần 3.200m kênh, mương tại tỉnh bị sạt lở; 49.000m đường giao thông địa phương bị hư hỏng; 3 cầu giao thông nông thôn bị cuốn trôi và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị xói lở, lầy lội.

Về hạ tầng kỹ thuật mưa bão làm 6 trụ điện, 5 trụ đèn chiếu sáng, 414 cây xanh đô thị bị gãy đổ và nhiều dự án đang thi công bị hư hỏng.

Nước lũ đã nhấn chìm hơn 100 gia súc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Tài chính hỗ trợ ban đầu kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão lũ; báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia xem xét hỗ trợ kinh phí, khắc phục hậu quả do bão Kalmaegi tại địa bàn tỉnh với kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng.

Hàng loạt trụ điện bị bão quật đổ, Gia Lai và Đắk Lắk mất điện diện rộng

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), tuyến Quốc lộ 1D đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai giáp xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hàng loạt trụ điện bị gãy gập, đổ rạp xuống mặt đường, gây mất điện diện rộng và cản trở giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 7/11, trên tuyến Quốc lộ 1D có khoảng 10 trụ điện bị gió mạnh quật gãy, nhiều trụ lộ rõ phần lõi thép bên trong.

Nhiều trụ điện bị gãy, đổ xuống đường trên Quốc lộ 1D (Ảnh: Phạm Hoàng).

Dây điện chằng chịt nằm dưới mặt đường khiến phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này. Cùng với đó, nhiều cây xanh lớn bị bật gốc, đổ lên các trụ điện bị gãy, làm tình trạng hư hại thêm nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng của phường đã được huy động đến hiện trường để cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

“Chúng tôi đang phối hợp với điện lực để thu dọn hiện trường, khắc phục sự cố. Địa phương mong muốn điện lực khẩn trương khắc phục sự cố và khôi phục hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường, để đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại”, bà Hoa nói.

Điện lực Gia Lai nhận định trụ điện gãy hàng loạt do gió lớn từ cơn bão số 13 gây ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang huy động tối đa lực lượng để sửa chữa, khôi phục hệ thống điện trên toàn tuyến. Qua đó, ngành điện lực phải ngắt điện diện rộng để khẩn trương lắp đặt các trụ bị hư hại.

“Các trụ điện được thiết kế chịu được sức gió cấp 12. Tuy nhiên, bão số 13 có sức gió từ cấp 13 đến 14 nên nhiều trụ không chống chịu được, bị gãy hàng loạt. Tại tuyến Quốc lộ 1D có nhiều cây lớn đè lên dây điện khiến các trụ bị kéo gãy theo dây chuyền”, ông Châu cho biết.

Tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương khắc phục nhiều trụ điện bị nghiêng hoặc gãy đổ.

Theo ghi nhận tại tuyến đường thuộc thôn Hưng Bình, phường Sông Cầu có nhiều trụ điện liền kề bị gãy ngang.

Một nhân viên điện lực tham gia khắc phục cho biết: “Riêng đoạn Hưng Bình có 5 trụ điện bị gãy và 1 trụ nghiêng. Do hệ thống điện hư hỏng nặng, hiện nhiều khu vực tại phường Sông Cầu vẫn đang bị ngắt điện để đảm bảo an toàn”.

Trụ điện bị bão quật đổ ở phường Sông Bờ, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Minh Nguyễn).

Lực lượng điện lực và chính quyền địa phương cho biết đang huy động nhân lực, máy móc để thu dọn hiện trường, dựng lại các trụ điện và khôi phục cung cấp điện trong thời gian sớm nhất.