Ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia tích hợp với VNeID, ứng dụng AI

Chiều 7/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 tại hội trường Bộ Tư pháp; trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và được livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia (phapluat.gov.vn).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: V.Hà).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện, lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn, cùng đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tại lễ hưởng ứng, Bộ Tư pháp đã ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT nhằm hướng tới mục tiêu “Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới”, đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Cổng Pháp luật quốc gia là nền tảng pháp lý số trọng điểm được xây dựng với 6 tính năng mới đột phá.

Thứ nhất, giao diện cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước, giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn.

Thứ hai, tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số.

Thứ ba, kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản.

Thứ tư, trang tiếng Anh được phát triển riêng, cung cấp thông tin pháp luật phục vụ yêu cầu của nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam.

Thứ năm, kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng.

Thứ sáu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành. Trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả. Các tính năng như đánh giá mức độ hài lòng, công cụ xử lý văn bản, trích xuất và tóm tắt tự động, cùng cẩm nang nghiệp vụ tư pháp điện tử cũng được bổ sung nhằm hỗ trợ cán bộ chuyên môn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức được ra mắt chiều 7/11 (Ảnh: V.Hà).

Việc ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức khẳng định quyết tâm của Bộ Tư pháp nói riêng và Chính phủ nói chung trong cải cách thể chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, và tạo dựng nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch, hội nhập quốc tế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số.

Chỉ sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi được AI pháp luật giải đáp và hàng nghìn góp ý từ các bộ, ngành và địa phương.

Đáng chú ý, trong giai đoạn các địa phương triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Cổng Pháp luật quốc gia đã hỗ trợ kịp thời việc phân cấp, phân quyền theo cơ cấu tổ chức mới, bảo đảm quyền lợi của người dân trong các lĩnh vực then chốt như quốc tịch và hộ tịch, góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại.

Trên phiên bản chính thức, hệ thống sẽ tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ. Đồng thời phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng.