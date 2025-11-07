Đưa thể chế pháp luật thành lợi thế cạnh tranh, đột phá của đột phá

Chiều 7/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng pháp luật. Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và Quốc hội đã tạo ra những kết quả đáng khích lệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phương Mai).

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tới nay đã thông qua 99 luật, 41 nghị quyết mang tính chất xây dựng pháp luật.

Riêng kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ thông qua 53 nội dung xây dựng pháp luật, trong đó có 49 dự án luật. Khối lượng công việc đồ sộ này nhằm mục tiêu “tháo gỡ những vướng mắc, những điểm nghẽn của đất nước hiện nay, để kinh tế - xã hội phát triển".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu “phải thực hiện bằng được việc đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật xác định là đột phá của đột phá”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là định hướng chiến lược, đòi hỏi tư duy mới trong công tác lập pháp. Hệ thống pháp luật không chỉ để quản lý xã hội mà phải trở thành nền tảng vững chắc, minh bạch, kiến tạo sự phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, khẳng định Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật và gương sáng pháp luật.

Sự kiện cũng định hướng, xác định nhiệm vụ, giải pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

Sau 13 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, được các bộ, cơ quan, địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bộ Tư pháp tổ chức ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn (Ảnh: Thu Hằng).

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và sáng tạo về hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp đã ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được kết nối trực tuyến đến đầu cầu 34 tỉnh, thành phố với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương; cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã…