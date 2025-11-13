Ngày đêm khắc phục sự cố sụp cống ngăn triều uy hiếp khu dân cư ở TPHCM

Xe cẩu được huy động để đắp đất vào đoạn cống bị vỡ, đồng thời các tấm đan còn sót lại cũng được phá bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia cố.

Công nhân nỗ lực khắc phục sự cố sụp cống ngăn triều cường ở rạch Ba Thôn (phường Thới An, TPHCM).

Hàng trăm bao cát được sử dụng để ngăn nước chảy vào khu dân cư. Theo người dân, cống ngăn triều bị vỡ do triều cường dâng cao.

Sự cố xảy ra từ ngày 6/11, khi tấm đan bê tông cống ngăn triều tại rạch Ba Thôn bất ngờ sụp đổ, khiến nước triều cường tràn vào khu dân cư.

Hiện trường sự cố sụp cống ngăn triều cường ở rạch Ba Thôn.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và dân quân tự vệ phường Thới An đã huy động tổng lực để khắc phục, hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên, do sức nước quá lớn, khoảng 18h30 cùng ngày, bờ bao vẫn bị xé toạc. Sự cố xảy ra đúng thời điểm triều cường đạt đỉnh trong năm, khiến nước tràn vào khu dân cư, gây ngập lụt cục bộ.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM (Chi nhánh nam Rạch Tra) đã dùng tấm thép chắn lớn thả xuống lòng rạch để ngăn tạm dòng nước.

Theo cơ quan chức năng cống ngăn triều rạch Ba Thôn rộng 10m. Nguyên nhân sụp tấm đan góc bên trái (hướng từ sông Sài Gòn vào) là do triều cường quá cao gây xói lở.

Phần sụp không ảnh hưởng đến kết cấu cầu, nên xe cộ vẫn lưu thông bình thường.

Hệ thống bơm cũng được huy động liên tục để thoát nước ra sông Sài Gòn, tránh ngập sâu khu dân cư. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn túc trực theo dõi mực nước 24/24h để đảm bảo an toàn cho người dân trong những đợt triều cường sắp tới.

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM (Chi nhánh nam Rạch Tra) sẽ gia cố lại toàn bộ tường chắn bị sụp trong vài ngày tới để ngăn chặn các đợt triều cường cuối tháng 11. Về lâu dài, công ty đề xuất các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp sửa chữa bền vững, nâng cấp hệ thống cống ngăn triều đã xuống cấp.

Thực hiện: Hồng Đô