Hai công dân đăng ký khai sinh hai lần với họ tên khác nhau

Mới đây, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký ban hành hai quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh đối với công dân L.M.C. và B.T.Tr..

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh số 05/2018 do UBND xã Lương Nội, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Quý Lương, tỉnh Thanh Hóa) cấp ngày 5/1/2018 cho công dân B.T.Tr. (SN 2015, giới tính nữ).

Lý do thu hồi là việc đăng ký khai sinh của UBND xã Lương Nội cũ trái với quy định (đăng ký khai sinh lần 2).

Trước đó, công dân này đã được đăng ký khai sinh ngày 3/12/2015 tại UBND xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻl, tỉnh Lâm Đồng cũ) với họ tên N.H.A. (SN 2015, giới tính nữ).

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh của công dân L.M.C. (SN 2021, giới tính nam), do UBND xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc cũ (nay là xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cấp ngày 9/12/2022.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, việc đăng ký khai sinh của UBND xã Thuần Lộc cũ cũng trái với quy định (đăng ký khai sinh lần 2). Trước đó ngày 9/3/2022, công dân này đã được đăng ký khai sinh tại UBND xã Hoằng Hợp (huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa) với họ tên L.M.K. (SN 2021).

UBND tỉnh Thanh Hóa giao xã Hậu Lộc và xã Quý Lương thực hiện việc thu hồi, hủy bỏ hai giấy khai sinh nêu trên, đồng thời ghi chú vào sổ hộ tịch, hủy bỏ thông tin trên hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.