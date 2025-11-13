Australia bắt nữ thầy bói bị "tố" lừa đảo cộng đồng người Việt 46 triệu USD

Nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Cảnh sát New South Wales).

Cảnh sát cáo buộc Anya Phan là thành viên của một trong những đường dây tội phạm tài chính lớn nhất trong lịch sử Australia.

Người phụ nữ 53 tuổi này bị bắt cùng con gái 25 tuổi trong một cuộc đột kích lúc khoảng 6h sáng 12/11 tại một căn nhà ở Dover Heights, khu ngoại ô phía đông Sydney.

Cảnh sát đã thu giữ các tài liệu tài chính, điện thoại di động, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, hơn 6.000 AUD tiền phỉnh dùng trong sòng bạc và một thỏi vàng 40 gram trị giá 10.000 AUD.

Thanh tra trưởng Gordon Arbinja thuộc Đội điều tra tội phạm tài chính cho biết bà Phan là người “có ảnh hưởng và được tin tưởng trong cộng đồng người Việt của mình”.

Cảnh sát cáo buộc vai trò của bà Phan trong đường dây là thuyết phục người khác trở thành người đứng tên vay tiền thay và vay 10 khoản, mỗi khoản trị giá 1,5 triệu AUD.

Thanh tra Arbinja cho biết, bà Phan nhập quốc tịch Australia sau khi đến nước này vào năm 2001, nhưng chưa từng đi làm và đang nhận trợ cấp khuyết tật.

Cảnh sát cáo buộc bà Phan lợi dụng các khách hàng bằng cách thuyết phục họ vay tiền, rồi giữ lại phần chia cho mình, dựa trên “lời tiên đoán” rằng trong tương lai họ sẽ trở thành “tỷ phú”.

Vụ lừa đảo được thực hiện với sự hỗ trợ của nghi phạm 25 tuổi, người mua một căn nhà trị giá 5,3 triệu AUD ở Rose Bay để phục vụ cho hoạt động của đường dây.

Ủy ban Tội phạm bang NSW đã phong tỏa thêm tài sản trị giá 15 triệu AUD, nâng tổng giá trị tài sản liên quan đến đường dây lên 75 triệu AUD.

Hai người phụ nữ bị đưa về đồn cảnh sát Surry Hills, nơi nghi phạm 53 tuổi bị truy tố 39 tội danh, bao gồm chỉ đạo hoạt động của nhóm tội phạm và 19 tội danh gian lận nhằm thu lợi tài chính.

Bà Phan bị từ chối được bảo lãnh và sẽ hầu tòa tại Tòa địa phương Downing Centre vào ngày 13/11

Nghi phạm 25 tuổi bị buộc 2 tội danh gian lận và tham gia nhóm tội phạm, được bảo lãnh có điều kiện và sẽ hầu tòa vào tháng 1.

Cảnh sát New South Wales cho biết vụ bắt giữ nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Myddleton, nhằm điều tra một băng nhóm tội phạm chuyên nhắm vào các công ty tài chính ô tô ở Sydney.

Cuộc điều tra ban đầu phát hiện đường dây này sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để vay tiền qua nhiều công ty tài chính khác nhau nhằm mua các “siêu xe ma” trên thực tế không tồn tại.

Sau đó, cảnh sát phát hiện hoạt động của đường dây này mở rộng sang quy mô lớn hơn, bao gồm lừa đảo vay cá nhân, vay doanh nghiệp và vay thế chấp nhà đối với nhiều tổ chức tài chính.

Trong quá trình điều tra, hai người phụ nữ nói trên được xác định là có liên quan trực tiếp đến đường dây.

Tính đến nay, 17 người khác đã bị truy tố trong Chiến dịch Myddleton, và Ủy ban Tội phạm NSW đã phong tỏa tài sản trị giá 60 triệu AUD.

Thanh tra Arbinja nói rằng cuộc điều tra đã mở rộng rất nhiều kể từ khi bắt đầu: “Những gì khởi đầu là cuộc điều tra về gian lận tài chính mua ô tô, nay đã hé lộ một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp của mình. Các điều tra viên của chúng tôi đã làm việc không ngừng để phơi bày một mạng lưới không chỉ nhắm vào các tổ chức tài chính mà còn lợi dụng những cá nhân dễ tổn thương để trục lợi".