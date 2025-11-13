Bắt giam một giám đốc chào mời mua đất ảo để lừa tiền nhà đầu tư

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Cần Thơ cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trịnh Thanh Xuân bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, ông Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, TP Cần Thơ (trước đây thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Ông Xuân đưa ra thông tin Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô (gọi tắt là Công ty Tây Đô) đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long, chủ đầu tư dự án. Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời ông Xuân, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua ông Xuân, nhưng không nhận được đất như cam kết.

Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty Nam Long và hai bên đã thanh lý hợp đồng vào tháng 4/2023.

Do đó Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết. Mặc dù biết rõ việc này nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công an TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án khu nhà vườn Cồn Khương liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Sỹ; điện thoại 0916.00.88.35 để trình báo và phối hợp giải quyết.

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT ban hành quyết định truy tìm Lê Hoàng Anh (SN 1967, ngụ đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ) là người có liên quan trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên đến nay chưa xác định được nơi ở của Lê Hoàng Anh. Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.