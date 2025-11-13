Vụ loạt bài thi IELTS bị sửa điểm: Trường đại học “truy vết” thí sinh

Tổ chức thi IELTS quốc tế vừa xác nhận sự cố kỹ thuật khiến kết quả của "một số thí sinh" bị lỗi và không chính xác. Động thái này ngay lập tức gây ra lo lắng cho người dự thi và các trường đại học tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chứng chỉ IELTS ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tuyển sinh đầu vào các hệ đào tạo và xét tốt nghiệp.

Theo tổ chức thi IELTS, các bài thi bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9 năm nay và chỉ 1% bài thi gặp lỗi, song, đơn vị này không công bố con số cụ thể.

Trước đó, theo thống kê, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt thi IELTS trên toàn cầu. Vì vậy, khả năng cao sẽ có khoảng hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Nhiều thí sinh Việt Nam cũng cho biết đã nhận được thông báo điều chỉnh điểm số từ đơn vị tổ chức thi.

Nhiều thí sinh nhận được thông báo thay đổi điểm số IELTS (Ảnh: AI).

Chiều 13/11, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) cho biết đang cho trích xuất dữ liệu toàn bộ sinh viên trúng tuyển bằng điểm IELTS từ năm ngoái đến nay và những sinh viên sử dụng chứng chỉ này để xét tốt nghiệp.

Nhóm sinh viên này sẽ được yêu cầu cập nhật và nộp lại bảng điểm IELTS mới.

Phía IUH cho biết số lượng sinh viên sử dụng IELTS để tuyển sinh và tốt nghiệp tại trường không quá lớn (ước tính khoảng 200-300 em/năm) và bày tỏ hy vọng xác suất sinh viên trường bị dính lỗi này không cao.

Tương tự, Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TPHCM cũng có động thái rà soát lại chứng chỉ của các thí sinh trúng tuyển vào trường năm nay.

Trong khi đó, lãnh đạo một trường đại học khác thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, vẫn đang theo dõi thông tin và nắm bắt tình hình.

Ông cho rằng sự việc này rất phức tạp vì liên quan đến nhiều khía cạnh từ tuyển sinh đại học, xét tốt nghiệp THPT đến đánh giá chuẩn đầu vào/đầu ra sau đại học.

Về kế hoạch xử lý, vị lãnh đạo này cho biết trước mắt chỉ tập trung vào việc rà soát và nắm bắt thông tin từ phía tổ chức thi IELTS và chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các nhà trường mong muốn phía tổ chức thi ở Việt Nam phối hợp cung cấp dữ liệu để rà soát khách quan, đảm bảo công bằng.

Một chuyên gia tuyển sinh cho hay không dễ để giải quyết nếu có trường hợp thí sinh không đủ điểm tuyển sinh đầu vào hoặc đầu ra sau rà soát. Nguyên nhân bởi lỗi sai điểm không đến từ thí sinh và khó đưa ra một phương án xử lý phù hợp nếu không thống nhất được với sinh viên.

Ra đời năm 1989, IELTS hiện là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phổ biến nhất tại Việt Nam, được hàng trăm trường đại học sử dụng làm tiêu chí tuyển sinh, xét tốt nghiệp và đánh giá năng lực tiếng Anh.

Trong các năm gần đây, lượng thí sinh dự thi IELTS tại Việt Nam tăng nhanh. Theo số liệu, trong năm 2024-2025, điểm trung bình IELTS của thí sinh Việt Nam là 6.2, xếp hạng 29/40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khoảng 70% thí sinh đạt điểm từ 5.5 đến 7.0.