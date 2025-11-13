Chị vợ và em rể tàng trữ, vận chuyển hơn nửa tấn thuốc nổ

Ngày 13/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hứa Thị Lệ (57 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) và Trần Hồng Son (53 tuổi, em rể của Lệ, trú tại tỉnh Đắk Lắk) về tội Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Trước đó trưa 3/11, Hứa Thị Lệ dùng xe máy chở 36kg thuốc nổ cùng 48m dây cháy chậm lưu thông trên tuyến đường thuộc phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) và bị tổ công tác của Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, chặn bắt.

Hứa Thị Lệ và Trần Hồng Son tại thời điểm đã bị bắt tạm giam (Ảnh: Lê Xuân).

Kiểm tra hành chính, tổ công tác lập biên bản bắt quả tang Hứa Thị Lệ về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Trần Hồng Son. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ tổng cộng 509kg thuốc nổ, 207m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Tại cơ quan công an, Hứa Thị Lệ khai đã mua số vật liệu nổ này cất giấu tại nhà riêng ở tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Đông Ninh Hòa nhằm bán lại cho người khác kiếm lời. Em rể Trần Hồng Son được Lệ thuê vận chuyển và cất giấu số vật liệu nổ trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.