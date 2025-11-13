Người đàn ông nghi rơi từ tầng cao khách sạn ở Lâm Đồng

Ngày 13/11, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn phường Phan Thiết.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng bàn giao cho người nhà lo hậu sự (Ảnh: Phan Anh).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện anh N.M.Đ. (SN 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai) nằm bất động, nghi do rơi từ lầu cao của một khách sạn xuống đất ở đường Trần Hưng Đạo.

Những người có mặt tại hiện trường trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần hiện trường cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, anh Đ. đã tử vong.

Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần khu vực phục vụ điều tra. Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục, lực lượng chức năng bàn giao thi thể anh Đ. cho người nhà lo hậu sự.