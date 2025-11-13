Nữ giáo viên nghẹn ngào khi bữa trưa của học trò chỉ có mèn mén và rau cải

GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: Mỹ Hà).

Tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” diễn ra tại Hà Nội chiều nay (13/11), nhiều giáo viên xúc động, trăn trở về những bữa ăn trưa chỉ có ngô và canh rau cải.

Cô Giàng Thị Tuyến, Trường Tiểu học Phú Lũng, Tuyên Quang cho hay, 100% học sinh của trường đều là con em dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn.

Trước đây, bà con thường đi làm thuê nhưng sau đại dịch Covid-19, nhiều người không thể đi làm thuê xa nên thu nhập hạn chế. Theo đó, việc học của con em cũng khó khăn hơn.

“Trường tôi không có chế độ bán trú, buổi trưa những học sinh ở xa mang cơm đến trường nhưng em nào may mắn thì có cơm trắng và chút thức ăn. Nhiều em chỉ mang mèn mén (ngô xay) kèm ít canh rau cải.

Bản thân thầy cô của trường cũng không có nhà công vụ, phải đi thuê ở bên ngoài nên rất khổ”, cô Tuyến xúc động chia sẻ.

Cô Giàng Thị Tuyến, Trường Tiểu học Phú Lũng, Tuyên Quang (Ảnh: M. Hà).

Cô Trần Thị Thao (xã Dào San, Lai Châu, 56 tuổi) là giáo viên lớn tuổi nhất của chương trình năm nay cho hay: “Học sinh của chúng tôi còn ở trong các nhà cấp 4, lợp mái tôn, thiếu thốn cơ sở vật chất, thức ăn không đủ. Để giúp học sinh cải thiện, chúng tôi vận động bà con mang rau, thức ăn tự nuôi trồng được để hỗ trợ học sinh.

Trước đây giáo viên ở trong khu bán trú được xây từ năm 2010 nhưng hiện nay phải đi thuê trọ rất vất vả”, cô Thao tâm tư.

Cô Lầu Y Pay, giáo viên điểm Trường Huồi Mới, thuộc Trường Mầm non Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho hay, học sinh của mình 100% là con em dân tộc Mông.

Theo cô Y Pay, ở điểm trường mình đứng lớp, học sinh sẽ tự mang cơm trưa đi học. Có em chỉ mang cơm trắng với rau, hoặc quả trứng đến lớp. Có hôm rét dưới 5 độ, có em vẫn mặc quần áo cộc đến trường.

Để giúp các em, thầy cô và nhà trường vận động quyên góp quần áo cũ trên địa bàn, giúp các em khắc phục khó khăn và không gián đoạn việc học.

"Năm 2023 trường chúng tôi mới có điện. Năm 2024, nhà trường kêu gọi các nhà hảo tâm khoan giếng nước cho các cháu sinh hoạt. Hiện vẫn còn hai điểm lẻ không có điện, nước, một điểm không có sóng điện thoại. Tôi mong muốn các em sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn về đời sống", cô Y Pay nói.

Cô Nguyễn Thị Mến, giáo viên mầm non tại xã Cán Tỉ, Tuyên Quang cũng tâm sự, đây là ngôi trường giáp biên giới nên còn vô vàn khó khăn.

Nhà trường không có điều kiện, thầy cô giáo vượt khó bằng cách dùng lõi ngô, hòn sỏi làm đồ chơi hoặc dụng cụ trực quan dạy học. Từng bước nhỏ như vậy, thầy cô dạy kỹ năng cho học sinh, giúp các em tự tin trong giao tiếp.

Cô Trần Thị Thao, giáo viên lớn tuổi nhất của chương trình năm nay (Ảnh: M. Hà).

Ghi nhận ý kiến trăn trở của giáo viên, Giáo sư Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, những tấm gương hôm nay, dù giản dị và là những công việc hàng ngày nhưng đã truyền cảm hứng rất lớn. Qua những câu chuyện của thầy cô, khiến xã hội càng thêm yêu quý nghề nhà giáo.

Trong số 80 gương mặt được tôn vinh hôm nay, có 36 nhà giáo dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc khác nhau. Tất cả các thầy cô đều là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, đại diện cho tinh thần tận tụy, nhân văn của nghề.

Trong kế hoạch, Bộ GD&ĐT đang thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú ở khu vực biên giới.

"Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, những vấn đề liên quan đến đội ngũ giáo viên, kinh phí hoạt động và chính sách bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó khăn cũng đang được nghiên cứu đồng bộ.

Nhiệm vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa và những trường chuyên biệt còn nhiều thử thách, thiếu thốn, bất cập nên cần hơn hết những nhà giáo tiên phong, lĩnh xướng nhận nhiệm vụ đó”, Thứ trưởng Lê Quân nói.

Tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quân đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 80 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.