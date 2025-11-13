Hơn 600 cán bộ y tế trình độ cao sẵn sàng cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẵn sàng đưa vào hoạt động cuối năm nay.

Để chuẩn bị cho vận hành cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Chúng tôi đã có hơn 600 cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm tại cơ sở 1 đã đăng ký tình nguyện luân chuyển về cơ sở 2", PGS Cơ thông tin.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Hồng Hải).

Ngoài ra, Bệnh viện cũng tuyển thêm đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, những người này sẽ được đào tạo nhuần nhuyễn tại cơ sở 1 trước khi làm việc tại cơ sở 2.

Ngoài ra, cơ sở vật chất tại cơ sở 2 đều là thế hệ mới, đồng bộ, được đầu tư theo tiêu chuẩn bệnh viện hiện đại.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kỳ vọng, việc đưa vào hoạt động cơ sở 2 sẽ giúp giảm tải đáng kể cho cơ sở 1, đồng thời mở rộng quy mô phục vụ người dân khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ.

"Với nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị hiện đại, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cam kết chất lượng khám chữa bệnh tương đương giữa cơ sở 1 và cơ sở 2. Chúng tôi đang đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế công nhận cơ sở 2 là bệnh viện có chức năng chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, được liên thông hoàn toàn với cơ sở 1 từ dữ liệu, nhân sự, chuyên môn đến tài chính”, PGS Cơ thông tin.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang phấn đấu trở thành một hệ thống bệnh viện đạt chuẩn quốc tế - nơi người dân Việt Nam có thể được điều trị bằng công nghệ và chất lượng tương đương với các nước phát triển, không phải ra nước ngoài chữa bệnh,” đại diện bệnh viện cho biết thêm.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay, trở thành một trong những bệnh viện công đầu tiên vận hành theo mô hình “bệnh viện thông minh, đồng bộ hai cơ sở”, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.