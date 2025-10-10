Ngắm cung văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể thao hiện đại nhất Thanh Hóa

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành nằm trong khu đô thị ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Dự án này được khởi công tháng 5/2024, với diện tích 4,1ha, tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa cũ (nay là Ban quản lý dự án khu vực Đông Sơn) làm chủ đầu tư.

Sau hơn một năm được xây dựng, dự án đã hoàn thiện. Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, đây là dự án quy mô lớn, dự kiến sẽ tổ chức khánh thành vào ngày 14/10 để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án gồm hai hợp phần là Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao.

Cung văn hóa thiếu nhi gồm các hạng mục chính với khối nhà cao 7 tầng, nhà phụ trợ 3 tầng, khối nhà thi đấu 300 chỗ ngồi, khu vận động thể chất có mái che...

Khu trung tâm thể dục thể thao gồm nhiều hạng mục như bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân bóng rổ...

Cạnh tòa nhà thi đấu đa năng có khu vui chơi nhạc nước ngoài trời.

Xung quanh khuôn viên dự án trồng nhiều cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng cũng đã được lắp đặt hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Công nhân vệ sinh đang quét dọn, hoàn tất các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ khởi công và khánh thành 4 dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, vào ngày 14/10, tỉnh sẽ tổ chức khởi công dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt (điểm cầu chính); khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng); khánh thành dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành; khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa.

Vị trí dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành (Ảnh: Google Maps).