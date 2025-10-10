Thể trạng, quy mô mới vượt trội, TPHCM cần cơ chế tương thích đúng tầm

Đây là vấn đề được nêu tại hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM diễn ra ngày 9/10. Các dự luật được đưa ra gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi); Nghị quyết về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; các đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, định hướng nội dung góp ý tại hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội nghị, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đại diện tổ biên tập điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 98 trình bày 4 chính sách lớn mà thành phố đề xuất sửa đổi.

Thứ nhất là về quản lý đầu tư và khai thác quỹ đất đô thị. Thành phố đề nghị tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho HĐND và UBND TPHCM quyết định đầu tư tại các khu vực công cộng.

Thứ hai là về quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường. Thành phố đề xuất mở rộng phạm vi quỹ đất thanh toán cho các dự án BT, cho phép thành phố chủ động thu hồi, giao đất trực tiếp trong một số trường hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Thứ ba là đề xuất bổ sung nhóm ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, trong đó, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm phù hợp với định hướng mở rộng của thành phố (y tế chuyên sâu, logistics, cảng biển...).

Cuối cùng là bổ sung điều khoản về thành lập Khu thương mại tự do TPHCM. Trước mắt là thành lập thí điểm một khu gắn với kinh tế biển ở khu vực cảng biển Cái Mép Hạ.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Nghị quyết 98 mới được triển khai hơn 2 năm, chưa đến thời điểm tổng kết. Tuy nhiên, bối cảnh phát triển mới, nhất là khi thành phố đã mở rộng địa giới, kéo theo quy mô dân số, diện tích và nhu cầu đầu tư tăng cao từ ngày 1/7 đòi hỏi phải sớm nghiên cứu, điều chỉnh và mở rộng cơ chế.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, đồng tình với ý kiến trên. Theo bà, chỉ sau 2 năm triển khai Nghị quyết 98, thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn những “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai.

Theo bà Lệ, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân định thẩm quyền và trách nhiệm giữa UBND thành phố và chính quyền cấp xã còn nhiều bất cập. Từ đó, dẫn đến tình trạng quyền hạn chưa rõ, việc thì nhiều, trách nhiệm thì nặng ở cấp xã. Do đó, cần sớm có chính sách tháo gỡ để bộ máy vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 theo hướng mở rộng thẩm quyền, trao thêm thẩm quyền cho HĐND và UBND TPHCM; phân rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền thành phố với phường, xã, đặc khu trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, trước đây thành phố chỉ có 10 triệu dân, nay đã hơn 14 triệu người, tính cả khách vãng lai và người tạm trú thì lên gần 20 triệu dân. Riêng số doanh nghiệp cũng hơn 450.000 đơn vị. Do đó, việc mở rộng thành phố đặt ra yêu cầu phải sớm điều chỉnh Nghị quyết 98.

Ông cho rằng: “Với thể trạng mới, quy mô dân số và kinh tế mới, thành phố rõ ràng cần một thể chế tương thích, mạnh mẽ và vượt trội hơn”.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 là rất cần thiết (Ảnh: Tùng Nguyên).

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 là rất cần thiết trong bối cảnh phát triển mới của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, TPHCM vẫn còn nhiều vướng mắc về thể chế, đặc biệt trong các lĩnh vực quy hoạch, tài chính và đầu tư. Những nút thắt này cần được tháo gỡ bằng một cơ chế đặc thù mạnh hơn để thành phố phát triển đúng tầm.