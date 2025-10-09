498 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Chiều 9/10, tại Học viện Lục quân, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có sự tham dự của 498 đại biểu chính thức (92 đại biểu đương nhiên và 406 đại biểu được chỉ định), đại diện cho hơn 119.000 đảng viên của Đảng bộ.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 9/10 (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, thời gian qua, công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong tỉnh, chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự… được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo sát sao, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Phiên trù bị thực hiện một số nội dung quan trọng, bảo đảm cho đại hội chính thức diễn ra vào ngày 10-11/10 trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định.

Ở phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình làm việc, quy chế của đại hội. Cùng với đó, đại hội đã kêu gọi ủng hộ được 27,8 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại phiên trù bị đại hội (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 9 đến 11/10.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Lâm Đồng xác định 25 chỉ tiêu phát triển ở 4 nhóm lĩnh vực gồm kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng. Trong đó, địa phương này phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân khoảng 10-10,5%.

Ban Chấp hành Đảng bộ Lâm Đồng đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển và 15 nhóm công trình trọng điểm.

Theo đó, Lâm Đồng tập trung phát triển các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đối tác công tư, gồm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương); cao tốc Nha Trang - Liên Khương; cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết; cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; cải tạo các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Đại diện các địa phương trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ đến đồng bào bị thiên tai (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện dự án Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh; các công trình thủy lợi, đường ven biển; nhà máy điện Sơn Mỹ I, II; kho cảng Sơn Mỹ.

Địa phương sẽ thu hút đầu tư vào tổ hợp nhà máy bauxite, chế biến alumin, nhôm; các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi; khu kinh tế ven biển phía nam Lâm Đồng, khu công nghệ cao; trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn; nâng cấp, mở rộng sân bay Liên Khương, sân bay Phan Thiết; các khu đô thị thương mại quy mô lớn...