Ngắm cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung

Ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, mới đây đã ký quyết định về việc công bố mở Cảng cá Cửa Nhượng tại xã Thiên Cầm.

Dự án này được khởi công xây dựng vào đầu năm 2024 trên khu đất có diện tích 5ha tại xã Thiên Cầm. Đây được đánh giá là cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung.

Dự án cảng cá Cửa Nhượng có mức đầu tư 280 tỷ đồng từ nguồn tiền bồi thường sự cố môi trường của Formosa.

Theo thiết kế, cảng cá này đáp ứng quy mô cảng cá cấp II với các tàu công suất 400CV cập cảng, năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng thủy sản qua cảng khoảng 16.000 tấn/năm.

Cảng cá Cửa Nhượng có bến cập tàu từ dưới 150CV tới 400CV.

Khu vực bãi tiếp nhận, phân loại thủy sản với diện tích 2.400m2.

Dự án còn có hạng mục nạo vét luồng vào cảng và khu vực vùng nước trước cảng; hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; kè bờ, đê ngăn cát, đường nội bộ trong cảng; hệ thống chiếu sáng; nhà điều hành; nhà thanh tra...

Vợ chồng ngư dân Nguyễn Trọng Hải (54 tuổi, trú tại xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) bày tỏ vui mừng khi Cảng cá Cửa Nhượng đi vào hoạt động.

Ông cho biết trước kia tàu thuyền thường neo đậu cách bờ 3-4 hải lý vì tình trạng bồi lắng. Muốn đưa hải sản về bờ bán, ngư dân phải dùng thuyền nhỏ trung chuyển đưa tôm, cá, mực vào bờ.

"Giờ đây, cảng cá hoạt động đã giúp chúng tôi thoải mái ra vào, giúp thuận lợi trong đánh bắt và tiêu thụ hải sản", ông Hải nói.

Những ngày đầu hoạt động, cán bộ, nhân viên Ban quản lý Cảng cá Cửa Nhượng thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền về nội quy ra vào cho ngư dân nắm bắt.

Vị trí cảng cá, trước đây thuộc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (cũ), nay là xã Thiêm Cầm, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).