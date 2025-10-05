Ngư dân chê cảng cá hơn 220 tỷ đồng

Dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá thành phố Huế với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đang đối mặt với nhiều nghi ngại từ ngư dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án được triển khai từ năm 2019, bao gồm 3 hợp phần. Riêng hợp phần xây dựng cảng cá Thuận An (bến cảng số 2), kết hợp khu neo đậu tránh trú bão tại phường Thuận An, được khởi công từ tháng 10/2020 với kinh phí hơn 220 tỷ đồng.

Nhiều chủ tàu cá công suất lớn chọn neo đậu phương tiện bên ngoài âu thuyền mới (Ảnh: Cao Tiến).

Cảng cá được thiết kế để đạt công suất tối thiểu 20.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh trú bão cho khoảng 500 tàu, thuyền các loại.

Các hạng mục chính bao gồm bến cập tàu, đường giao thông, đê chắn sóng, hệ thống phao neo, nhà điều hành, nhà phân loại cá, khu hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp nước ngọt, xử lý nước thải, nạo vét khu neo đậu và luồng chạy tàu.

Đại diện Ban Quản lý cảng cá thành phố Huế cho biết, bến số 2 dự kiến công bố mở cảng cá loại II vào đầu năm 2025.

Mặc dù đã đi vào hoạt động, bến cảng và âu thuyền mới đang bị ngư dân "chê" vị trí cảng nằm ở khu vực nước cạn, cửa sông, cửa biển, dễ bị bồi lắng, gây khó khăn cho tàu, thuyền ra vào.

Ông T.V.H., một ngư dân phường Thuận An, chia sẻ: "Trong đợt bão Bualoi, các tàu khai thác gần bờ, công suất nhỏ như của gia đình tôi đều phải chạy ngược sông Hương lên vùng Quy Lai, phường Dương Nỗ, để tránh trú".

Nhà phân loại cá tại cảng Thuận An mới chưa được khai thác chính thức nhưng nhiều bóng đèn đã có dấu hiệu rơi rụng (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ông H., âu thuyền mới nằm ngay vùng cửa sông Hương và cửa biển Thuận An, nơi sóng thường rất mạnh khi có mưa bão. "Phương tiện nằm trong âu thuyền này rất dễ bị đứt dây néo, va vào cầu cảng bằng bê tông, dẫn đến hư hỏng, chìm tàu", ông nói.

Một chủ tàu đánh bắt xa bờ, công suất lớn tại phường Thuận An cũng cho biết, ông chưa dám đưa phương tiện của mình vào neo đậu tại cảng mới từ khi hoàn thành. Ngay cả trong đợt bão Bualoi, ông và nhiều chủ tàu khác vẫn chấp nhận neo đậu phương tiện bên ngoài âu thuyền mới, tại khu vực có luồng lạch sâu hơn.

Các chủ phương tiện đánh cá còn "tố" ban quản lý cảng cho sà lan vận chuyển vật liệu xây dựng vào hoạt động, làm đá rơi trong khu vực âu thuyền. "Nhiều tàu cá khi đi vào tránh trú đã va phải đá rơi vãi, dẫn đến gãy chân vịt, gây thiệt hại lớn", một ngư dân nói.

Sà lan chở đá hoạt động trong âu thuyền, gây hư hỏng cầu cảng và nguy cơ gây mất an toàn (Ảnh: Cao Tiến).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Trung Nhật Quang, Giám đốc Ban quản lý cảng cá thành phố Huế, cho biết hiện có khoảng 400 tàu cá từ 12CV trở lên thường xuyên cập cảng cá Thuận An để bốc dỡ hàng hóa và tiếp nhiên liệu, nhưng chủ yếu hoạt động tại bến cảng cũ.

Ông Quang lý giải rằng các hoạt động tại khu bến số 2 còn hạn chế là do việc xây dựng khung giá sử dụng dịch vụ cảng cá chưa hoàn thành. Đối với phản ánh của ngư dân, ông Quang khẳng định khu neo đậu vẫn bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền ra vào và tránh trú bão.

Giám đốc Ban quản lý cảng cá thành phố Huế cho biết thêm, trong đợt bão Bualoi, có 85 tàu, thuyền các loại đã vào âu thuyền mới để tránh trú bão, số còn lại neo đậu tại âu thuyền Phú Hải và các vùng lân cận khác.