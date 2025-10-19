Gia Lai di dời hơn 2.500 tàu cá để phát triển kinh tế biển

Ngày 19/10, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng lãnh đạo UBND tỉnh đã đi khảo sát thực địa tuyến đường ven biển từ xã Cát Tiến đến phường Hoài Nhơn Bắc, nghe báo cáo về đề án di dời tàu thuyền tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh đang tập trung phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, du lịch; triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo sau khi khảo sát tuyến đường ven biển và nghe báo cáo về đề án di dời tàu thuyền tại Cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi (Ảnh: Kim Loan).

Có khoảng 2.561 tàu cá sẽ được di dời về neo đậu tại Cảng cá Tam Quan, gồm 469 tàu từ Cảng cá Quy Nhơn và 2.092 chiếc từ Cảng cá Đề Gi.

Để phục vụ việc di dời, tỉnh Gia Lai dự kiến mở rộng diện tích Cảng cá Tam Quan và khu neo đậu khoảng 95ha ra phía biển, đồng thời xây dựng khu tái định cư khoảng 30ha cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc di dời.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh việc di dời tàu thuyền là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ, du lịch và thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

“Mục tiêu giai đoạn tới là giảm cường lực khai thác thủy sản, cắt giảm đội tàu, phát triển thủy sản bền vững, xây dựng quy hoạch tổng thể ngành thủy sản của tỉnh”, ông Tuấn nói.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao cách nhìn nhận, tư duy “nghĩ sâu, làm lớn” trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành.

“Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nghĩ sâu, làm lớn, sâu sát cơ sở để nắm bắt thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc di dời tàu thuyền neo đậu tại khu vực Cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi về Cảng cá Tam Quan là cần thiết (Ảnh: Kim Loan).

Ông yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng lộ trình và giải pháp phát triển cụ thể cho từng giai đoạn, đảm bảo tính khả thi và đồng bộ trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng yêu cầu các địa phương, ngành chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).