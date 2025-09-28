Muôn kiểu bảo vệ tài sản của người dân miền Trung trước bão Bualoi

Trưa 28/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù bão Bualoi (bão số 10) chưa đổ bộ nhưng tại khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió nhẹ, biển động dữ dội.

Tại bờ biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, thời tiết có mưa nhỏ, gió nhẹ và sóng biển to dữ dội, có thời điểm sóng biển cao 2-3m (Ảnh: Thanh Tùng).

Dọc khu du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hóa các nhà hàng, khách sạn đã đóng cửa, nhiều người dân khẩn trương gia cố lại nhà, cửa, hàng quán.

Ông Trương Xuân Nghĩa, trú tại xã Hoằng Tiến, cho biết nghe tin cơn bão Bualoi sắp đổ bộ đất liền, từ sớm 28/9, ông tranh thủ dùng bao đất gia cố lại mái tôn và một số vị trí xung yếu của nhà hàng. Với kinh nghiệm của mình, ông Nghĩa dự báo đêm nay sóng biển sẽ rất to, vì thời điểm bão đổ bộ trùng với lúc thủy triều dâng cao (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An), một cơ sở kinh doanh ô tô trên đường 72m, thuê container chặn cửa chính, bảo vệ tài sản bên trong. Anh Đồng Văn Đạt, chủ sơ sở cho biết đây là kinh nghiệm từ đợt chống bão số 5 và rất hiệu quả (Ảnh: Hoàng Lam).

Cơ sở kinh doanh ô tô của anh Đạt cũng huy động toàn bộ nhân lực hơn 30 người khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây cối tránh bão số 10 (Ảnh: Hoàng Lam).

Sáng cùng ngày, chính quyền phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã sơ tán 150 hộ dân với hơn 350 nhân khẩu tại các vùng trũng, thấp, nguy cơ cao đến điểm sơ tán tại Trường Tiểu học Nghi Thủy.

Chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, nghỉ tập trung với đầy đủ các điều kiện thiết yếu để bà con yên tâm sơ tán. Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trực tiếp có mặt kiểm tra, đồng thời động viên người dân tại điểm sơ tán (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xuống các vùng ven biển tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng néo nhà cửa, tàu thuyền, đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn (Ảnh: Lê Thạch).

Tại khu du lịch biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, người dân sử dụng các bao tải, bao nilon chứa nước đặt lên mái các nhà hàng nhằm mục đích giúp giảm thiểu nguy cơ bị gió thổi bay trong bão. Trong cơn bão Kajiki (bão số 5) hồi cuối tháng 8, đây là địa phương chịu tổn thất nặng nề (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngoài bơm nước vào các bao tải rồi đặt lên mái nhà, một chủ nhà tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, còn dùng cách bơm nước vào các bình chứa cỡ lớn treo lơ lửng (Ảnh: Dương Nguyên).

Gia đình anh Hải (34 tuổi, trú tại thôn Trung Đông, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh), sử dụng chiếc máy xúc để bảo vệ mái tôn sân của gia đình. Trong cơn bão số 5, gia đình anh bị tốc mái. Vì thế, anh đã quyết định sử dụng cách này để bảo vệ tài sản của gia đình trước cơn bão số 10 (Ảnh: Dương Nguyên).

Trên đường ven biển Hà Tĩnh, người già, người trẻ cùng nhau tháo dỡ các tấm biển quảng cáo (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhân viên công ty đô thị chằng chống cây xanh trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Tại khu neo đậu ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, ngư dân Hoàng Thắng (SN 1976) chằng néo tàu thuyền lần cuối, tránh xảy ra va đập trước khi bão số 10 đổ bộ (Ảnh: Tiến Thành).