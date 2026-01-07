Lắp camera bắt đối tượng đổ xà bần trái phép

Ngày 7/1, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), cho biết địa phương đang tổ chức thu dọn rác thải, xà bần bị đổ trái phép tại 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh.

Theo ông Quang, thời gian tới phường sẽ lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đổ thải bừa bãi.

Ngành chức năng sẽ lắp camera để “bắt quả tang” đối tượng đổ xà bần trái phép dọc 2 tuyến đường ven sông Dinh (Ảnh: Công Sơn).

“Vừa qua, chúng tôi đã phát hiện một trường hợp lén lút đổ xà bần trái phép và đang giao công an xác minh, xử phạt theo quy định”, ông Quang thông tin.

Theo ghi nhận, tình trạng đổ rác thải, xà bần trái phép dọc 2 tuyến đường giao thông ven sông Dinh thời gian gần đây tái diễn nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường bị rác thải, xà bần phủ kín, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, tháng 7/2025, sau phản ánh của báo chí về tình trạng đổ xà bần dọc tuyến đường ven sông Dinh, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo xử lý. Sau đó, các ngành chức năng tỉnh này đã giao Ban Quản lý dịch vụ công ích Quy Nhơn (thuộc Sở Xây dựng) tổ chức thu dọn.

Đơn vị này đã hoàn tất việc xử lý, trả lại mặt bằng sạch cho địa phương quản lý vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng đổ rác thải bừa bãi lại tiếp tục tái diễn trên hai tuyến đường này.

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho rằng, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử phạt “nóng”, địa phương cần triển khai các biện pháp quyết liệt hơn.

Tái diễn tình trạng đổ xà bần dọc 2 tuyến đường ven sông Dinh (Ảnh: Công Sơn).

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Dự án được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2024.

Công trình được đánh giá đã góp phần “hồi sinh” sông Dinh từ một dòng sông ô nhiễm kéo dài nhiều năm, trở nên thông thoáng, xanh mát, mở ra không gian phát triển đô thị mới, kết nối các khu dân cư theo quy hoạch.