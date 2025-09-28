Thác nước kéo theo bùn, đá chảy thẳng vào nhà dân trong mưa bão Bualoi

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 28/9, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), thời tiết thành phố Đà Nẵng có mưa lớn từng cơn, mỗi đợt kéo dài 5-15 phút. Đến 9h30 cùng ngày, lượng mưa giảm dần, trời có gió nhẹ ở ven biển.

Tại bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, có sóng cao 0,8-1m liên tục ập vào kè đá. Trên đường phố đã ghi nhận có cây lớn đổ.

Cây ngã đổ trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại quốc lộ 14G, đoạn cách Khu du lịch Núi Thần Tài khoảng 2km về phía Tây (xã Hòa Vang), khối lượng lớn đất, đá sạt lở từ sườn đồi cùng củi khô tràn xuống phủ kín mặt đường.

Do mưa lớn chưa dứt, đất, đá tiếp tục theo dòng nước đổ xuống, các tổ công tác phải chia ca túc trực xuyên đêm để điều tiết và cắm biển cảnh báo, sẵn sàng đóng đường khi có diễn biến xấu.

Trong đợt mưa này, tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ trên núi chảy xuống dự án đường gom, tạo thành một dòng thác kéo theo bùn, đá tràn vào nhà dân.

Nước từ trên núi chảy xuống dự án đường gom rồi tạo thành một dòng thác kéo theo bùn, đá tràn vào nhà dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Trần Văn Tâm, trú tại tổ 6 Đại La, phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng, cho biết lần đầu tiên gặp cảnh này.

Theo anh Tâm, từ khi tuyến đường gom được triển khai, cứ mưa lớn là nước ứ đọng, dâng lên rồi tạo thành thác, kéo theo bùn tràn vào nhà.

Nguyên nhân được anh Tâm nhận định là do khi thi công đường gom của dự án cao tốc, mương thoát nước cũ đã bị lấp và nhà thầu không tạo được mương thoát mới, nên nước mưa chảy xuôi theo dốc, tràn vào nhà.

Ông Tâm cho hay, đã nhiều lần báo cáo lên ban quản lý đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Hoà Liên - Túy Loan nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Anh Tâm phải dùng ván gỗ để ngăn nước kéo theo bùn, đất tràn vào nhà (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Tâm cho biết đại diện nhà thầu đã giải thích việc không thể thi công hệ thống mương thoát nước do không nằm trong thiết kế công trình. Người dân rất lo lắng, đề nghị các cấp có thẩm quyền đưa ra phương án giải quyết triệt để đảm bảo an sinh cho các hộ dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại đã có 5 cây xanh bị nghiêng, ngã đổ, 1 trạm biến áp bị hỏng, uớc tính thiệt hại 420 triệu đồng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin, tuyến Quốc lộ 14G đi qua địa phận xã Ba và Đông Giang có đất, đá chảy tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại 3 vị trí. Tuyến Quốc lộ 40B có sụt lún, sạt lở taluy dương, đất, đá chảy tràn mặt đường ở một số vị trí.