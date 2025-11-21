Mẹ già òa khóc khi nhận lương thực giữa biển nước cô lập suốt hai ngày

Bà Mai không giấu nổi niềm vui khi nhận được gói lương thực từ lực lượng cứu hộ, sau hơn hai ngày bị nước lũ cô lập. "Cả hai hôm nay, tôi chỉ uống nước chứ chưa có gì trong bụng. Vừa đói, vừa lạnh", bà Mai xúc động.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tiếp cận khu phố Phước Lộc 2 (Phú Yên cũ), nơi bị nước lũ cô lập suốt hai ngày qua, để kịp thời tiếp tế lương thực cho người dân.

Tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp khi khoảng 14/23 khu phố, với 10.455 hộ dân và 35.507 nhân khẩu, bị ngập sâu hoặc ngập một phần.

Từ sáng sớm, tại trụ sở UBND phường Phú Yên, các cán bộ và lực lượng công an đã khẩn trương phân chia các phần lương thực để chuyển đến tay người dân vùng lũ.

Khu phố Phước Lộc 2 đã bị nước lũ cô lập trong hai ngày qua. Do dòng nước chảy xiết, công tác tiếp cận và ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân gặp nhiều khó khăn.

Những gói lương thực, bao gồm mì tôm và nước lọc, được phân phát đủ để người dân cầm cự qua những ngày khó khăn này.

Đội cứu hộ đã không quản ngại khó khăn, len lỏi vào từng hẻm nhỏ để phát đồ tiếp tế cho người dân.

Nét mặt xanh xao và mệt lả vì đói của bà Nguyễn Thị Sanh (53 tuổi) khi trải qua 2 ngày chống chọi với lũ dữ.

"Cả đời tôi chưa chứng kiến cơn lũ nào khủng khiếp đến vậy. Nước lên nhanh, 4 bà cháu phải lên gác ngồi. Lúc đó tôi sợ lắm nhưng cũng chỉ biết cầu trời khấn phật sao cho nước đừng lên nữa. Mình chết thì được chứ 3 đứa cháu nhỏ còn dại quá", bà Sanh nghẹn ngào.

Bất chấp mưa lớn, người dân vẫn đội mưa, chạy ra đường để nhận đồ tiếp tế từ lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vào tối 20/11, mưa lũ tại miền Trung những ngày qua đã gây ra thiệt hại nặng nề: 41 người thiệt mạng và 9 người mất tích.

Thiên tai cũng đã làm hư hỏng 167 ngôi nhà và hơn 52.000 ngôi nhà bị ngập. Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã phải di dời, sơ tán 18.840 hộ dân với tổng số 61.800 người đến nơi an toàn.