Tôi "chạy mất dép" khi bạn gái luôn gọi bàn ăn hai triệu đồng rồi... vứt đi

Tôi là chủ một doanh nghiệp nho nhỏ, cũng được xem là tạm ổn về kinh tế. 33 tuổi đã đến lúc nghiêm túc nghĩ đến chuyện lập gia đình nên khi được người quen giới thiệu cho một cô gái “môn đăng hộ đối”, tôi khá háo hức.

Gặp cô ấy lần đầu, tôi đã ưng ý ngay: Xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe, học vấn ổn, gia đình nề nếp. Tính cách lúc đầu nhìn vào cũng nhẹ nhàng, nữ tính.

Ấy vậy mà chỉ sau hơn hai tháng, tôi quyết định chấm dứt. Nguyên nhân? Nói thẳng ra: Cô ấy quá ham thể hiện, sống ảo và hoang phí đến mức khó tin.

Buổi hẹn đầu tiên, tôi chọn một nhà hàng không quá sang nhưng khá lịch sự. Ai dè, cô ấy mở thực đơn gọi một lèo: Món khai vị, salad, bò, hải sản, nước ép rồi thêm vài món “đặc sắc” của quán.

Tôi hơi bất ngờ vì hai người mà gọi như một bàn tiệc đông người, tổng hóa đơn gần 2 triệu đồng. Nhưng thôi buổi đầu, dù hơi xót ví, tôi vẫn cho qua.

Nhưng sang buổi thứ hai, thứ 3, thứ 4…, mọi thứ lặp lại y hệt. Lần nào cũng gọi ê hề, toàn những món đắt nhất, trong khi cô ấy chỉ ăn đúng vài miếng cho có lệ.

Mục đích chính là để… chụp ảnh sống ảo. Cô ấy hí hoáy cả buổi với chiếc điện thoại: Chỉnh màu, quay clip, tạo dáng với từng món. Ăn uống chẳng bao nhiêu, bỏ phí nhìn mà xót.

Nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì thiếu tiền, mà vì cách người ta dùng tiền (Ảnh minh họa: TD).

Tôi có góp ý nhẹ: “Mình ăn không hết thì để anh gói mang về cho bạn cùng phòng hay ai đó ăn đỡ phí”. Cô ấy nhăn mặt ngay: “Thôi, em ngại lắm. Mang đồ thừa ra ngoài nhìn kém sang lắm anh ạ”. Tôi nghe câu đó mà nghẹn họng.

Đỉnh điểm là lần cô ấy đòi mua một cốc trà sữa “phiên bản giới hạn” hơn 100.000 đồng. Mua xong, cô ấy chụp 7749 tấm ảnh rồi… ném vào thùng rác. Lý do là: “Em không uống được, sợ béo. Nhưng cốc này đang hot, đăng lên cho vui”. Tôi nhìn mà thực sự… hết muốn nói.

Nhiều người bảo: “Giai đoạn đầu, đàn ông phải đầu tư, con gái chỉ có vài tháng đầu để được nuông chiều”. Tôi không tiếc tiền, đi hẹn hò mà đàn ông trả là chuyện bình thường. Tôi cũng không nghèo đến mức tiếc vài triệu đồng cho mỗi buổi gặp. Nếu chi tiêu hợp lý, tôi sẵn sàng chi nhiều hơn thế.

Nhưng cái tôi không chấp nhận được là thái độ sống ảo, hoang phí và cách cô ấy coi tiền như cỏ rác. Một cô gái tiêu như thế chỉ để khoe mẽ với bạn bè, liệu sau này có biết vun vén cho gia đình? Liệu có thể làm vợ, làm mẹ? Hay sẽ tiếp tục sống trong ảo vọng, thích chứng minh “đẳng cấp” bằng hóa đơn đắt đỏ?

Tôi không đánh giá thấp phụ nữ thích sống đẹp, thích tận hưởng nhưng phải biết điểm dừng. Thú thật, tôi từng nghĩ cô ấy sẽ thay đổi khi thân thiết hơn.

Cũng có người khuyên: “Đó chỉ là giai đoạn đầu. Sau này cưới nhau, cô ấy sẽ khác”. Nhưng tôi không tin. Thói quen phô trương và tư duy “gọi cho sang” không thể thay đổi chỉ bằng vài lời nhắc. Do vậy, tôi dứt khoát nói lời chia tay.

Cô ấy phản ứng đúng như tôi đoán: Gọi điện trách tôi keo kiệt, làm chủ doanh nghiệp mà từng đó tiền cũng tính toán rồi đi rêu rao tôi “nhà giàu mà bủn xỉn”. Nhưng tôi không quan tâm. Ai hiểu sẽ biết rằng, tiền không phải vấn đề, mà là cách tiêu tiền.

Tôi cần một người vợ, không phải một kẻ sống ảo. Và tôi tin quyết định của mình là đúng đắn.

Mộc An