Cứu hộ thành công hơn 40 công nhân bị cô lập trong lũ

Tối 21/11, thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), hơn 40 công nhân tham gia thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị cô lập do mưa lũ đã được giải cứu thành công.

Thời điểm các công nhân bị mắc kẹt trên công trường (Ảnh: Minh Nguyễn).

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Quản lý dự án 7 có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cứu nạn hơn 40 công nhân bị cô lập do bão lũ. Các công nhân thiếu thức ăn và nước uống, nguy hiểm sức khỏe, tính mạng.

Nhận thông tin, các lực lượng cứu hộ của tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 cùng chính quyền địa phương khẩn trương, nỗ lực tiếp cận để cứu hộ hơn 40 công nhân.

Khoảng 16h cùng ngày, các công nhân bị cô lập do mưa lũ nêu trên đã được đưa về nơi tránh trú an toàn và được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Ban Quản lý dự án 7 đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền, các đơn vị và lực lượng cứu hộ, đã khẩn trương ứng cứu kịp thời các công nhân.