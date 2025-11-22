Mưa lớn ở Trung Bộ kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 21/11, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm. Một số nơi mưa rất lớn như: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 134mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 87mm,...

Dự báo đến hết 22/11, phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Đêm 22-23/11, Huế và phía Đông Đà Nẵng - Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 130mm.

Từ đêm 23 đến ngày 24/11, Huế và phía Đông Đà Nẵng - Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần.

Người dân Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) oằn mình chống chọi với lũ lớn (Ảnh: Nam Anh).

Dự báo thời tiết ngày 22/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng TP Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.