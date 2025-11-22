Tổng thống Putin lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 21/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), bà Valentina Matviyenko, đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu quan điểm về kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Ukraine.

“Hiện nay, thế giới đang tích cực bàn luận về kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước khi xem xét chương trình nghị sự chính, tôi muốn đề nghị Tổng thống chia sẻ quan điểm, thái độ của mình đối với kế hoạch này và nó liên quan như thế nào đến cuộc đàm phán gần đây của ngài với ông Trump tại Alaska”, bà Matviyenko nói.

Tổng thống Putin sau đó đã trao đổi về chủ đề này trong 6 phút. Ông cho biết kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là phiên bản cập nhật của một đề xuất đã được xây dựng sau cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

“Trong quá trình thảo luận, phía Mỹ đã yêu cầu chúng ta đưa ra một số nhượng bộ nhất định”, Tổng thống Putin nói.

Theo ông, ngay tại Anchorage (Alaska), Moscow đã xác nhận sự đồng ý của mình với các đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán ở Alaska, phía Mỹ đã tạm dừng vì Ukraine bác bỏ kế hoạch của ông Trump.

Ông Putin cũng cho hay Moscow đã nhận được văn bản về kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm do Mỹ đề xuất, nhưng “chưa được thảo luận chi tiết”.

“Tôi tin rằng nó cũng có thể trở thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng”, ông nói.

Chính quyền Tổng thống Trump đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine và đã gửi văn bản cho Ukraine. Kế hoạch này được cho là bao gồm 28 điểm, trong đó Ukraine phải từ bỏ Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang và nhiều điều kiện khác.

Theo truyền thông, Nhà Trắng cảnh báo cắt viện trợ tình báo và quân sự cho Ukraine nếu Kiev từ chối bản đề xuất.

Bình luận về diễn biến mới này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Ukraine có thể đang phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn.

“Ngay lúc này là một trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta. Sức ép lên Ukraine đang ở mức cao nhất. Đất nước có thể phải đối diện với một lựa chọn rất khắc nghiệt: hoặc là đánh mất phẩm giá, hoặc là đối mặt với nguy cơ mất đi một đối tác then chốt”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông giải thích đó là sự lựa chọn “kế hoạch hòa bình 28 điểm đầy thách thức, hoặc một mùa đông vô cùng khắc nghiệt, khốc liệt nhất từ trước tới nay, kèm theo những rủi ro tiếp theo”.

Ông nhấn mạnh: “Từng ngày, trong từng lời nói, tôi luôn giữ trọn sự trung thành. Tôi sẽ không bao giờ phản bội điều đó. Lợi ích quốc gia của Ukraine phải được tính đến. Chúng ta không đưa ra những tuyên bố ồn ào. Chúng ta sẽ làm việc một cách bình tĩnh với Mỹ và tất cả các đối tác”.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ tìm kiếm các giải pháp với Mỹ và lưu ý rằng ông sẽ đề xuất các phương án thay thế, đồng thời đấu tranh để “ít nhất 2 điểm trong kế hoạch không bị bỏ qua”.

“Chúng ta sẽ không để đối phương có bất kỳ lý do nào để nói rằng Ukraine không muốn hòa bình, rằng chúng ta đang phá hoại tiến trình, hay rằng Ukraine không sẵn sàng cho con đường ngoại giao. Điều đó sẽ không xảy ra. Ukraine sẽ hành động nhanh chóng”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh ông sẽ làm mọi điều có thể để chấm dứt xung đột, đồng thời nhắc lại rằng hiện nay Ukraine là “lá chắn duy nhất” cho châu Âu trước Nga.