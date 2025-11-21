Xuất hiện "hố tử thần" trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

Tối 21/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, tại km1339+300 trên tuyến quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam đoạn qua địa bàn phường Tuy Hòa có một vị trí bị sụt thành hố sâu.

Lực lượng công an đã cảnh báo người dân, phân luồng giao thông qua khu vực để tránh xảy ra sự cố và phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ để khắc phục.

Một hố "tử thần" xuất hiện trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Cắt từ clip).

Sự cố sụt lún nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày. Thời điểm này, phía bên phải tuyến bị xói lở mạnh, làm sụt lún làn đường bên phải tạo thành hố "tử thần" kích thước 1,5x3m. Lớp bê tông nhựa phía trên miệng hố có nguy cơ sụt lún bất cứ lúc nào.

Theo Khu Quản lý đường III (Cục Đường bộ Việt Nam), phía bên trái tuyến, nền đường tiếp tục bị xói tạo hàm ếch lớn. Nước đang dâng lên miệng hố nên chưa đo đạc để xác định độ sâu.

Cơ quan chức năng đã lập rào chắn, đóng đoạn tuyến xảy ra sự cố và phân luồng các phương tiện, tránh khu vực nguy hiểm; đồng thời, huy động nhân lực, thiết bị, đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất phương án khắc phục sự cố.