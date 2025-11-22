Nhà máy sứ Hải Dương "biến mất" hoàn toàn trên khu đất cũ

Tiền thân của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương là Nhà máy Sứ Hải Dương ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) được thành lập từ năm 1960 và là một trong 14 nhà máy công nghiệp đầu tiên của nước ta, với quy mô ban đầu là 8 triệu sản phẩm/năm.

Trong ảnh là Nhà máy Sứ Hải Dương (bìa trái) và hiện trạng khu đất sau khi giải tỏa toàn bộ nhà máy này.

Với sứ mệnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm sứ dân dụng như bát cơm, bát canh, đĩa ăn, ấm, chén... Sứ Hải Dương đã luôn hiện diện, trở thành ký ức đẹp trong nhiều gia đình người Việt.

Trong ảnh là Nhà máy Sứ Hải Dương (bìa trái) thời điểm chưa giải tỏa và thời điểm đã giải tỏa toàn bộ nhà máy, theo hướng nhìn về phía quốc lộ 5.

64 năm tồn tại, Nhà máy Sứ Hải Dương, Công ty cổ phần Sứ Hải Dương từng là biểu tượng thịnh vượng của nền công nghiệp Hải Dương… Trong ảnh là một nút giao thông ở nội thành của TP Hải Dương cũ, có tên gọi là "Ngã tư máy sứ".

Sau khi thu hồi đất, tại khu vực Nhà máy Sứ Hải Dương sẽ được triển khai dự án Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão có quy mô diện tích hơn 9,6ha, dân số dự kiến khoảng 3.000 người.

Sáng 20/6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương (cũ) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên. Theo đó, đã có một công ty trúng đấu giá 2.292 tỷ đồng.

Máy móc, nhân công đã được huy động đến công trường để triển khai dự án.

Dự án xây dựng khu nhà ở trung tâm phường Lê Thanh Nghị dự kiến hoàn thành trong 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được bàn giao đất, thời gian hoạt động là 50 năm (Ảnh: BQL Dự án).