Dùng máy bay không người lái cứu nạn nhân bị lũ cô lập ở Lâm Đồng

Ngày 21/11, lãnh đạo UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng và người dân sử dụng máy bay không người lái (drone nông nghiệp) giải cứu người đàn ông bị cô lập giữa trên sông Sêrêpôk.

Nạn nhân bị lũ cô lập được giải cứu bằng máy bay không người lái (Ảnh: Tú Linh).

Theo lãnh đạo xã Cư Jút, những ngày qua, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn khiến mực nước sông Sêrêpôk dâng cao, chảy xiết.

Sáng 21/11, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Hát (SN 1976) bị cô lập trên sông nên lên phương án giải cứu.

Nước sông chảy xiết, điểm ông Hát mắc kẹt cách xa bờ khiến việc cứu hộ khó khăn. Lực lượng chức năng thuê người dân điều khiển drone nông nghiệp tiếp cận vị trí ông Hát, đưa ông này vào bờ an toàn. Được biết, ông Hát bị cô lập giữa sông Sêrêpôk 2 ngày.

Bò của người dân xã Đam Rông 4 bị chết do lũ cuốn (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong ngày 21/11, UBND xã Đam Rông 4, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Lãnh đạo xã Đam Rông 4 cho biết, nước lũ dâng cao những ngày qua làm hàng chục con bò bị chết, hàng chục lồng nuôi cá tầm của người dân bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.