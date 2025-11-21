Lũ quét qua trang trại, 15 con bò chết ngổn ngang trong chuồng

Ngày 21/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh trang trại bò ở tỉnh Gia Lai bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều con chết la liệt khiến người xem không khỏi xót xa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Văn Nghiêm (trú tại xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) cho biết số bò chết được đăng tải trên mạng xã hội là của trang trại nhà anh.

15 con bò của trang trại nhà anh Nghiêm bị chết, nằm ngổn ngang trong chuồng (Ảnh: Hoàng Nghiêm).

Theo anh Nghiêm, anh đã chọn vị trí cao, cách nhà khoảng 5km để xây dựng trang trại nuôi 30 con bò.

Tuy nhiên, tối 19/11, mưa lớn khiến nước sông Hà Thanh dâng cao đột ngột, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ quét. Lúc đó, anh Nghiêm đang cùng gia đình chống ngập ở nhà.

“Khi nước rút, tôi chạy ra thì thấy 15 con bò đã chết ngổn ngang. Mỗi con trị giá 15–20 triệu đồng, tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng”, anh Nghiêm nói.

Gia đình anh Nghiêm đưa đàn bò đi chôn (Ảnh: Hoàng Nghiêm).

Trang trại của anh Nghiêm đang nuôi bò mẹ và bò thịt. Để gây dựng đàn bò, anh phải vay ngân hàng và huy động thêm vốn từ người thân. Lũ còn làm sập một nhà xưởng của anh Nghiêm xây dựng gần trang trại.

Dù xót xa, anh Nghiêm cho biết gia đình đã chôn toàn bộ số bò bị chết để đảm bảo vệ sinh môi trường.