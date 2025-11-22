Reuters: Mỹ cảnh báo cứng rắn để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình mới

Mỹ dọa cắt nguồn cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Washington đã đề xuất với Ukraine một kế hoạch gồm 28 điểm, trong đó chấp nhận một số yêu cầu chính của Nga trong cuộc chiến, bao gồm việc Kiev nhượng thêm lãnh thổ, thu hẹp quy mô quân đội và bị cấm gia nhập NATO.

Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Kiev đang chịu áp lực lớn hơn từ Washington so với bất kỳ cuộc thảo luận hòa bình nào trước đây, vì vậy Mỹ mong muốn Ukraine ký một khuôn khổ của thỏa thuận vào ngày 27/11 tới.

Một phái đoàn gồm các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 20/11 để thảo luận về con đường hướng tới hòa bình.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine và người đứng đầu bộ phận truyền thông của quân đội Mỹ đi cùng phái đoàn đã mô tả cuộc gặp là thành công và nói rằng Washington muốn một “lộ trình cụ thể” để ký một văn kiện giữa Mỹ và Ukraine.

Tổng thống Zelensky, vốn có cuộc điện đàm trong ngày 21/11 với các nhà lãnh đạo đồng minh phương Tây gồm Anh, Đức, Pháp về thỏa thuận này, đã tỏ ra thận trọng để không bác bỏ kế hoạch của Mỹ hoặc khiến Washington nổi giận.

"Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cùng đội ngũ của ông ấy nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi đang soạn thảo văn kiện do phía Mỹ chuẩn bị. Đây phải là một kế hoạch đảm bảo một nền hòa bình thực sự và xứng đáng", ông Zelensky nói.

Các lãnh đạo châu Âu không được tham vấn về kế hoạch 28 điểm được trình cho Ukraine, nhưng đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev. Và châu Âu cũng có kế hoạch hòa bình riêng, vốn chỉ gồm hai điểm: làm suy yếu Nga đồng thời hỗ trợ Ukraine, theo lãnh đạo chính sách đối ngoại EU Kaja Kalla.

Khi bảo vệ kế hoạch của mình, các quan chức Mỹ nói rằng văn kiện này được soạn thảo sau các cuộc tham vấn với ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, một đồng minh thân cận của Tổng thống Zelensky, đồng thời cũng là nhân vật từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng cho đến tháng 7.

Theo nguồn tin, ông Umerov đồng ý với phần lớn nội dung sau khi có một số chỉnh sửa và đã trình lên Tổng thống Zelensky.

Tuy nhiên, ông Umerov hôm 21/11 cho biết "bản thân chưa thảo luận về các điều khoản của kế hoạch, chứ đừng nói đến việc phê duyệt chúng".

Ông nhấn mạnh rằng, trong chuyến thăm Mỹ, vai trò của bản thân ông là chỉ mang tính kỹ thuật, tổ chức các cuộc họp và chuẩn bị đối thoại. "Tôi không đưa ra bất kỳ đánh giá hay phê chuẩn nào vì điều đó không thuộc thẩm quyền của mình và không phù hợp với quy trình", ông Umerov nhấn mạnh.

Sau cuộc gặp với phái đoàn Mỹ đến thăm Ukraine vào ngày 21/11, ông Umerov tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào vi phạm chủ quyền của mình.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Kiev nên đưa ra "quyết định có trách nhiệm" và hành động ngay bây giờ.