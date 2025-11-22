Mẹ ung thư đổ gục khi con trai bỏng điện bất động giữa ranh giới sinh tử

Chàng trai 21 tuổi bị điện cao thế phóng, nằm mê man giành giật sự sống (Video: Hương Hồng).

Tính mạng chàng trai trẻ vẫn “ngàn cân treo sợi tóc” sau hơn 1 tháng nhập viện

Trong phòng cách ly đặc biệt, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Nguyễn Anh Đức (SN 2004, trú ở xã Tam hợp, tỉnh Nghệ An) nằm bất động, băng trắng quấn kín từ đầu đến chân.

Nhập viện đã hơn 40 ngày, nhưng Đức vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, chàng trai 21 tuổi khẽ rùng mình cựa quậy, lệ rịn ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Cú phóng điện cao thế oan nghiệt đẩy chàng trai trẻ 21 tuổi đến lằn ranh sinh tử (Ảnh: Hương Hồng).

Dù đang hôn mê sâu, nhưng dường như chàng trai trẻ vẫn cảm nhận được những cơn đau khủng khiếp. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có tiếng tịch tịch khô khốc của các thiết bị y tế giúp Đức duy trì sự sống.

Nhìn con trai nằm bất động, ngực phập phồng theo từng nhịp máy thở, chị Dương Thị Toàn (SN 1979, mẹ của Anh Đức) không thể kìm được cảm xúc. Nỗi sợ mất con khiến người mẹ bật khóc nức nở.

"Hơn 40 ngày trôi qua rồi mà cháu nó vẫn chưa tỉnh. Nhiều máy móc với dây dợ thế kia, tôi sợ lắm! Đức ơi, con mà có mệnh hệ nào thì bố mẹ biết sống sao đây?", giọng người mẹ tắc nghẹn, 2 vai rung lên theo từng tiếng nấc.

Sau hơn 40 ngày nhập viện, Đức vẫn hôn mê sâu, hàng loạt máy móc, thiết bị y tế tối tân trợ giúp em duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Trong nỗi đau bao trùm, chị Toàn nhớ lại thời điểm con trai gặp nạn. Ngày 9/10, lúc đang câu cá, Đức không may bị phóng điện cao thế. Ngay sau tai nạn, em được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sơ cứu rồi chuyển khẩn cấp ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia lúc 2h30 ngày 10/10.

Chị Toàn ứa nước mắt khi kể với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình. Cuối năm 2024, chị phát hiện ung thư tuyến giáp, phải thường xuyên đi viện điều trị, khiến cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn.

Cả gia đình chỉ trông vào đồng lương giáo viên THCS của chị và nguồn thu bấp bênh từ công việc lao động tự do của chồng. Họ phải tằn tiện từng chút để vừa lo thuốc men cho chị Toàn, vừa chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi và nuôi con trai đang học lớp 9.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Đức bàn với bố mẹ vay mượn để theo học tiếng Hàn và nghề điện, dự định cuối năm nay sẽ sang Hàn Quốc lao động, hy vọng giúp gia đình thoát khỏi cuộc sống khốn khó. Nghiệt ngã thay, dự định còn dang dở thì cú phóng điện cao thế oan nghiệt đẩy em vào giữa lằn ranh sinh tử.

Tai hoạ giáng xuống đầu con trai, khiến người mẹ mắc ung thư gục ngã (Ảnh: Hương Hồng).

Từ ngày Đức nhập viện, chị Toàn chẳng dám rời phòng hồi sức của con nửa bước. Ánh mắt người mẹ như dán chặt vào ô cửa kính lạnh lẽo. Bên trong, đứa con trai yêu quý của chị đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Mỗi khi mệt quá, chị chỉ dám ngả lưng chốc lát nơi góc hành lang bệnh viện, chờ đến giờ được vào thăm con. Hơn 1 tháng trôi qua, người mẹ khốn khó cầm cự nơi bệnh viện bằng những suất cơm, cháo từ thiện và niềm tin phép màu sẽ đến với con trai.

Người mẹ mắc ung thư khẩn cầu nhà hảo tâm cứu con trai

“Cháu đã phải cắt cụt cánh tay trái. Bác sĩ bảo cháu còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa. Mỗi khi nhận giấy báo viện phí, người tôi lại run lên, toát mồ hôi hột... Trong nhà bây giờ chẳng có lấy một đồng, còn nợ thì không dám tính. Gia đình tôi cùng đường rồi, mong các cô, bác thương xót cứu lấy cháu!", chị Toàn nói trong tiếng nấc nghẹn.

Chi phí điều trị cho Đức là rất lớn, khó ước tính chính xác nhưng có thể lên tới 1–2 tỷ đồng tùy theo diễn biến (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái Minh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết:

"Bệnh nhân Nguyễn Anh Đức nhập viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng do bỏng điện cao thế. Bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan, bao gồm cả bỏng hô hấp, phải duy trì hỗ trợ bằng máy thở, kèm theo các biến chứng phức tạp như tiêu cơ vân, dẫn đến suy thận cấp.

Tình trạng bệnh nhân Đức rất nặng. Điểm đặc biệt của ca bệnh này là diện bỏng không rộng, nhưng tổn thương lại là bỏng sâu độ 5. Đây là mức độ tổn thương nặng nhất, khi dòng điện cao thế đã phá hủy sâu đến tận gân, cơ.

Do tổn thương quá sâu và lan rộng, quá trình điều trị vô cùng khó khăn. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt cụt hoàn toàn cánh tay trái, đồng thời cắt lọc 4 ngón và một phần bàn tay phải của bệnh nhân. Đức đang phải đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng".

Trong cảnh khốn quẫn, chị Toàn chỉ biết khẩn cầu các nhà hảo tâm… (Ảnh: Hương Hồng).

"Trường hợp của Đức đòi hỏi quá trình điều trị kéo dài, phải sử dụng nhiều kỹ thuật cao như lọc máu và các phương tiện hồi sức tích cực. Chi phí điều trị rất lớn, khó ước tính chính xác, có thể lên tới 1-2 tỷ đồng, tùy theo diễn biến. Dù tiên lượng rất nặng, các y, bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu em.

Đức còn rất trẻ nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho em thêm cơ hội sống để trở về với gia đình”, bác sĩ Minh bày tỏ.