Dùng dây tiếp tế lương thực hơn 100 người bị lũ cô lập suốt 3 ngày

Chiều 29/10, UBND xã A Lưới 1 thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) tổ chức cứu trợ người dân thôn Ta Lo A Hố, bị nước lũ trên suối A Lin cô lập suốt 3 ngày liên tiếp.

Các lực lượng cứu trợ đã sử dụng dây thừng kéo qua dòng nước chảy xiết, tời 200kg gạo, 10 thùng mì tôm, 3 thùng sữa đến cứu trợ 26 hộ, với 107 khẩu ở khu vực biên giới nêu trên.

Lực lượng chức năng sử dụng dây thừng để tiếp tế lương thực đến người dân bị dòng nước lũ trên suối A Lin cô lập (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở và ngập cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bị chia cắt. Tại thôn Pâr Ay, mưa lũ đã khiến một số vùng trồng lúa của người dân bị ngập trong nước; 95.000 con cá giống và nhiều gia súc bị lũ cuốn trôi.

Đặc biệt, tuyến đường vào khu tái định cư thôn Pâr Ay lại bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Chính quyền xã A Lưới đã huy động các lực lượng chức năng khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Nhiều tuyến đường tại vùng biên giới bị sạt lở do mưa lớn kéo dài (Nguồn: UBND xã A Lưới 1).

UBND xã A Lưới 1 cũng đã di dời dân 36 hộ dân, với 110 nhân khẩu tại khu vực xung yếu thuộc các thôn Tru Pỉ và Đút 1 đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cũng đã dùng dây thừng để tiếp tế 20kg gạo, 3 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm cho gia đình ông A Viết Đơi, với 5 nhân khẩu, bị cô lập dài ngày tại thôn A Roàng 2, xã A Lưới 4.