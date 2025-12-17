Mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong bị "xé" đôi

Dự án cao tốc Chí Thạnh (Đắk Lắk) - Vân Phong (Khánh Hòa) dài hơn 48km với tổng vốn đầu tư gần 10.800 tỷ đồng. Công trình thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Theo Ban Quản lý dự án 7, công trình được khởi công đầu năm 2023, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 11, một đoạn cao tốc dài 540m qua xã Ô Loan và Tuy An Nam (Đắk Lắk) bị sạt trượt, đẩy lệch, nứt toác mặt đường, khiến việc thông xe phải tạm hoãn để khắc phục.

Sạt trượt hơn 500m gây hư hỏng mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Video: Trung Thi).

Mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong bị nứt gãy nghiêm trọng.

Một số vết nứt gãy trên mặt đường có chiều rộng hơn 30cm, sâu gần 40cm.

Biển báo “sạt lở nguy hiểm” được đặt trên mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 7, hiện tượng sạt trượt đã đẩy hàng rào bảo vệ dịch chuyển, kéo theo rãnh thoát nước bị biến dạng. Mặt đường cao tốc tại vị trí này cũng lệch về phía Đông khoảng 1,2m so với vị trí thi công ban đầu.

Vết sạt trượt làm đứt gãy và lệch mặt đường cao tốc nhìn từ trên cao.

Cách đó không xa, một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Hậu quả khiến hệ thống thoát nước hư hỏng, nhiều lan can cũng bị đất đá vùi lấp.

Máy khoan dò địa chất được đưa đến hiện trường sạt trượt để lấy mẫu, phục vụ cho việc khắc phục sự cố.

Ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc dự án cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, cho biết tình trạng sạt trượt tại đây là đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài 540m, với chiều rộng các cung trượt lớn. Dự kiến, khối lượng đất đá cần xử lý khoảng 600.000m3.

Theo ông Vũ, nguyên nhân sự cố là do điều kiện địa chất phức tạp và yếu. Khi gặp mưa lớn kéo dài, đất đá trở nên mất liên kết, nên xảy ra sạt trượt.

Về giải pháp, ông Vũ cho biết đã mời tư vấn và chuyên gia khẩn trương khảo sát địa hình, địa chất để khắc phục hoàn toàn sự cố, với mục tiêu thông xe trước ngày 31/12.

Vị trí cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đi qua (Ảnh: Google Maps).