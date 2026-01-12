Giáo sư dinh dưỡng 89 tuổi tiết lộ nguyên tắc ăn uống trọn đời

Theo Today, ở tuổi 89, GS Marion Nestle vẫn làm việc đều đặn, viết sách và được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng tại Mỹ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bà thường không ăn bữa sáng theo khung giờ quen thuộc, thậm chí chỉ ăn bữa đầu tiên vào gần trưa.

Theo Today, trong nhiều thập kỷ nghiên cứu về mối liên hệ giữa thực phẩm và sức khỏe con người, cũng như tác động của ngành công nghiệp thực phẩm tới thói quen ăn uống, bà Nestle luôn theo đuổi một nguyên tắc nhất quán: ăn đơn giản, vừa phải và lắng nghe cơ thể.

Nữ giáo sư cho biết bà hiếm khi cảm thấy đói vào buổi sáng. “Tôi chỉ ăn khi thực sự đói”, bà nói và cho rằng nhiều quan niệm coi bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đã bị thổi phồng, thậm chí chịu ảnh hưởng từ các nghiên cứu do công ty sản xuất ngũ cốc tài trợ.

GS Marion Nestle vẫn làm việc đều đặn, viết sách và được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng tại Mỹ (Ảnh: Getty).

Khi ăn bữa đầu tiên trong ngày, thường là khoảng 11h hoặc muộn hơn, bà Nestle chọn những món đơn giản như ngũ cốc ít chế biến kết hợp với trái cây. Với bà, điều quan trọng không nằm ở giờ ăn mà là chất lượng thực phẩm và mức độ phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Nguyên tắc ăn uống cốt lõi mà bà theo đuổi suốt nhiều năm là tránh thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều thành phần nhân tạo, ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật và ăn mọi thứ ở mức độ vừa phải.

Bà cho rằng yếu tố di truyền không quyết định sức khỏe lâu dài, khi cha bà từng thừa cân, nghiện thuốc lá và qua đời vì đau tim ở tuổi 47.

Bữa trưa của nữ giáo sư thường khá nhẹ, gồm bánh mì kẹp hoặc salad chủ yếu từ thực vật. Bữa tối cũng tương tự, đơn giản và không cầu kỳ. Bà đánh giá cao các bữa ăn nấu tại nhà vì giúp kiểm soát lượng chất béo, đường và muối, trong khi nhiều món salad hay rau bán sẵn lại chứa lượng calo cao hơn tưởng tượng.

Dù vậy, bà Nestle không tự đặt ra những cấm đoán cứng nhắc. Bà vẫn ăn ngoài, vẫn thưởng thức món mình thích nhưng luôn chú ý khẩu phần, tránh ăn quá nhiều.

Khi đi chợ, bà ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến, thành phần dễ nhận biết. Nếu có điều kiện, bà chọn thực phẩm hữu cơ. Giỏ hàng thường có các loại quả mọng, rau làm salad, ngũ cốc, trứng, sữa, sữa chua và phô mai. Dù rất yêu thích phô mai, bà vẫn kiểm soát lượng ăn vì đây là thực phẩm giàu chất béo và năng lượng.

Với đồ ăn vặt, nữ giáo sư tránh xa các sản phẩm chế biến sẵn, thay vào đó chọn trái cây, cà rốt hoặc các loại hạt. Khi buộc phải mua thực phẩm đóng gói, bà ưu tiên sản phẩm ít muối, ít đường và có danh sách thành phần ngắn gọn.

Món tráng miệng yêu thích của bà là kem nguyên béo, đặc biệt là vị vani, với số lượng thành phần tối thiểu. Thỉnh thoảng, bà ăn bánh quy hoặc khoai tây lát dày chiên bằng dầu ô liu và nêm hương thảo, nhưng luôn giữ chừng mực.

Bên cạnh chế độ ăn, vận động cũng là một phần quan trọng trong lối sống của bà Nestle. Dù không tập gym, việc sống tại New York khiến bà thường xuyên đi bộ và leo cầu thang khi sử dụng tàu điện ngầm, duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi ngày.