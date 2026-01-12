Nam shipper đánh rơi gói hàng bên trong có cặp nhẫn cưới 50 triệu đồng

Ngày 12/1, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa giúp một nhân viên giao hàng trên địa bàn tìm được tài sản có giá trị cao, bị đánh rơi trong lúc đi giao hàng cho khách.

Gói hàng bên trong có cặp nhẫn cưới nam shipper đánh rơi trên đường trong lúc đi giao hàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 11/1, Công an phường Hoa Lư tiếp nhận trình báo của anh Đỗ Ngọc Anh (SN 1990, nhân viên giao hàng, thường gọi là shipper) về việc anh bị rơi mất một 1 gói hàng bên trong là cặp nhẫn cưới của khách trị giá 48 triệu đồng, khi đi giao hàng tại tổ dân phố Đề Lộc, phường Hoa Lư.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hoa Lư nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ giúp nhân viên giao hàng tìm lại tài sản. Chỉ sau hơn một giờ tìm kiếm, gói hàng đã được tìm thấy và trao trả nguyên vẹn cho anh Ngọc Anh.

Công an trao trả lại tài sản cho nam shipper (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh Đỗ Ngọc Anh xúc động bày tỏ, gói hàng trị giá 48 triệu đồng bị mất với anh là một số tiền lớn nếu không tìm thấy. Anh có nguy cơ bị mất việc và bồi hoàn giá trị của gói hàng trên.

"Tôi vô cùng biết ơn sự nhanh chóng, nhiệt tình và trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoa Lư", anh Ngọc Anh chia sẻ.