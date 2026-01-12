Bệnh viện Tâm Anh mở rộng y học chuyên sâu, sẵn sàng triển khai ghép tạng

Thông tin được công bố tại Hội nghị Quốc tế về Hiến, Ghép tạng Việt Nam lần thứ 3, do Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Hội Ghép tạng Việt Nam, phối hợp cùng Hệ thống Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tâm Anh tổ chức.

Hội nghị quốc tế về hiến, ghép tạng thu hút hơn 250 chuyên gia trong nước và quốc tế (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Tâm Anh gia nhập mạng lưới ghép tạng Việt Nam, thêm hy vọng cho người bệnh

Theo PGS.TS.BS Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành, Hội ghép tạng Việt Nam, ngay từ ngày đầu thành lập, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã định hướng sẽ phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt là ghép thận.

Việc chuẩn bị cho ghép thận được triển khai theo lộ trình, bao gồm pháp lý - tổ chức - đội ngũ nhân lực chuyên môn cao - cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại - quy trình chuyên môn chuẩn quốc tế...

Cụ thể, từ giai đoạn 2021-2022, bệnh viện bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về mô hình ghép thận, rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, xây dựng nền tảng các chuyên khoa lõi như nội thận - lọc máu, hồi sức tích cực, gây mê hồi sức, ngoại khoa, xét nghiệm, miễn dịch, chuẩn bị nguồn lực để triển khai ghép tạng.

PGS.TS.BS.CKII Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học cùng ê-kíp bác sĩ BVĐK Tâm Anh sẵn sàng triển khai ghép thận theo chuẩn mực quốc tế (Ảnh: Khuê Lâm).

Bệnh viện đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật ghép thận với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hiện bệnh viện có gần 50 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… được đào tạo và cấp chứng chỉ về kỹ thuật ghép thận.

Người bệnh lọc máu chạy thận nhân tạo với hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ Đức tại BVĐK Tâm Anh (Ảnh: Hà Thanh).

Song song, bệnh viện đã thành lập Chi hội Vận động hiến mô - tạng, kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, bảo đảm hoạt động ghép thận tuân thủ nguyên tắc minh bạch, nhân văn và đúng quy định.

Với hệ thống lọc máu được đầu tư theo tiêu chuẩn công nghệ Đức, mỗi năm bệnh viện thực hiện gần 20.000 lượt chạy thận cho người bệnh. Đặc biệt, trong năm 2025, Tâm Anh đưa vào ứng dụng công nghệ phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi giúp tăng độ chính xác, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và an toàn cho người bệnh.

BVĐK Tâm Anh ứng dụng robot Da Vinci Xi, thực hiện thành công hơn 200 ca phẫu thuật phức tạp (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Bệnh thận mạn đang là gánh nặng sức khỏe cộng đồng, với hơn 10 triệu người Việt mắc bệnh, khoảng 800.000 người cần phải chạy thận lọc máu. Tuy nhiên, tính đến năm 2023, Việt Nam chỉ có 5.500 máy chạy thận phục vụ 33.000 bệnh nhân. Rất nhiều người bệnh có nhu cầu điều trị ghép thận.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, cho biết ghép thận không chỉ giúp người bệnh thoát cảnh chạy thận ba lần mỗi tuần, giảm nguy cơ mắc các biến chứng nặng, mà còn mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt.

Mỗi bệnh nhân lọc máu khiến quỹ bảo hiểm y tế phải chi khoảng 200-250 triệu đồng mỗi năm, trong khi chi phí sau ghép chỉ còn khoảng 100 triệu đồng tiền thuốc. Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2022 đến 2025, Việt Nam đã thực hiện gần 4.500 ca ghép thận, giúp quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, tỷ lệ ghép thận còn thấp do nhiều rào cản như chi phí ban đầu, khan hiếm nguồn thận hiến, hạn chế về số cơ sở y tế đủ năng lực ghép, và áp lực quá tải tại các trung tâm lớn khiến thời gian chờ đợi kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh.

“Sự tham gia của BVĐK Tâm Anh được kỳ vọng giảm tải cho hệ thống công lập, nâng cao chuẩn chất lượng ghép thận và mở rộng cơ hội điều trị an toàn, bền vững cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối”, PGS.TS Đồng Văn Hệ nhận định.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết ghép tạng là một trong những chiến lược phát triển chuyên môn trọng điểm trong thời gian tới, khởi đầu bằng ghép thận sau đó mở rộng sang các kỹ thuật ghép phức tạp hơn như ghép gan, ghép tim - phổi…

PGS.TS Đồng Văn Hệ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Việt Nam cần phát triển hệ thống hiến - ghép tạng bền vững

Sau hơn 3 thập kỷ triển khai, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực hiến - ghép tạng. Với mạng lưới 31 bệnh viện làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, Việt Nam đã thực hiện gần 10.000 ca ghép tạng, trở thành quốc gia hàng đầu Đông Nam Á về số ca ghép tạng.

Tuy nhiên, hơn 80% số ca ghép vẫn dựa vào nguồn tạng từ người hiến sống. Tạng hiến từ người chết não chỉ chiếm gần 20%. Nhiều cơ sở ghép tạng có số ca thực hiện còn hạn chế không phải do năng lực chuyên môn, mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu nguồn tạng hiến.

PGS.TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia nhấn mạnh, để phát triển bền vững, cần xây dựng một hệ thống hiến tạng đủ mạnh với sự tham gia của toàn xã hội và tất cả các bệnh viện. Khi nguồn hiến được bảo đảm, chuyên ngành ghép tạng mới có thể cứu sống thêm nhiều người bệnh.