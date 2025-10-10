Mặt đường cao tốc bong tróc do... xe chạy nhiều và mưa bão

Ngày 10/10, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, sau khi có thông tin phản ánh việc nhiều vị trí trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuất hiện hư hỏng, biến dạng mặt đường, đơn vị đã kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục.

Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ lúc thi công tới nay các nhà thầu đã chủ động thuê nhân lực, thiết bị duy trì bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục phần hư hỏng mặt đường.

Một vị trí mặt đường trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuất hiện hư hỏng (Ảnh: A Núi).

Tuy nhiên, những ngày qua do mưa lớn kéo dài ảnh hưởng từ bão Bualoi, thêm vào đó là việc nhiều dự án trên toàn tuyến đang đồng loạt thi công, với lượng phương tiện, thiết bị lớn thường xuyên di chuyển trên đường dẫn đến kết cấu bề mặt bị tác động. Từ đó xuất hiện một số vị trí hư hỏng trên cao tốc.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã cùng đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công kiểm tra, cho khắc phục để đảm bảo an toàn.

Nhà thầu thi công sẽ tiếp tục rà soát, sửa chữa khắc phục các vị trí phát sinh hư hỏng.

Trước đó, mặt đường trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua thành phố Đà Nẵng bị phản ánh xuất hiện bong tróc, sụt lún. Ở một số vị trí, phần mặt đường lõm xuống, xuất hiện ổ gà gây nguy hiểm cho xe qua lại.

Dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng, được khởi công cuối năm 2013. Đến tháng 4/2022, giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tuyến đường này đang được khởi công giai đoạn 2, mở rộng phần lòng đường lên 4 làn xe.