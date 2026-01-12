Mỹ lên dây cót sáp nhập Greenland, Đan Mạch đối mặt “thời khắc định mệnh”

Một bến cảng ở Greenland (Ảnh: Reuters).

“Chúng ta đang ở ngã rẽ và đây là một thời khắc định mệnh. Những gì đang bị đe dọa lớn hơn nhiều so với điều chúng ta có thể thấy, bởi nếu những gì chúng ta thấy từ phía Mỹ cho thấy họ thực sự đang quay lưng lại với liên minh phương Tây, quay lưng lại với sự hợp tác NATO bằng cách đe dọa một đồng minh - điều mà trước đây chúng ta chưa từng chứng kiến - thì mọi thứ sẽ chấm dứt”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố hôm 11/1.

Thủ tướng Frederiksen cho biết mặc dù bà đã gặp Tổng thống Donald Trump, nhưng bà chưa thảo luận về vấn đề Greenland với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ cuộc điện đàm cách đây một năm.

Theo bà Frederiksen, Đan Mạch đang “làm mọi cách có thể để lập trường của mình được thừa nhận trong thực tế chính trị của Mỹ”, nhưng cũng phải “kiên định” về vấn đề Greenland.

Mô tả tình hình hiện tại giữa các đồng minh lâu năm là một “cuộc xung đột về Greenland”, bà cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các quốc gia trong khối NATO”.

Bloomberg và The Telegraph đưa tin, Anh và Đức đang xây dựng các kế hoạch nhằm ngăn chặn Tổng thống Trump kiểm soát Greenland.

Berlin và London đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực nhằm làm suy yếu động thái an ninh của Tổng thống Trump.

Bloomberg tiết lộ một đề xuất của Đức liên quan đến sứ mệnh chung của NATO có tên gọi “Arctic Sentry”. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này.

“Tôi muốn thảo luận trong chuyến đi của mình về cách chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm này tốt nhất trong NATO”, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức nói hôm 11/1.

Theo Telegraph, các quan chức Anh cũng đã gặp những người đồng cấp từ Đức và Pháp trong những ngày gần đây để xây dựng kế hoạch cho một sứ mệnh của NATO, dự kiến được triển khai tại Greenland. Các đề xuất này đã được thảo luận tại một cuộc họp NATO vào tuần trước.

Những phương án do London đề xuất bao gồm tổ chức các cuộc tập trận quân sự, chia sẻ tình báo, tăng chi tiêu quốc phòng có mục tiêu, thậm chí là triển khai đầy đủ binh lực tới Greenland. Telegraph lưu ý rằng các kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai.

Tổng thống Trump từ lâu đã cho rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này, đề cập đến vị trí chiến lược của Greenland cũng như nhu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến ông đối đầu với một số thành viên NATO ở châu Âu, những nước đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch.

Tổng thống Trump hôm 10/1 tuyên bố Mỹ sẽ giành được Greenland “dù họ có thích hay không”, đồng thời cảnh báo ông có thể đạt được điều đó “bằng con đường cứng rắn”.

Trong khi các kênh truyền thông đưa tin Mỹ đang cân nhắc việc mua lại hòn đảo và đưa ra các ưu đãi tài chính cho người dân địa phương, Nhà Trắng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự.

Daily Mail đưa tin Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao xây dựng kế hoạch cho khả năng can thiệp vào Greenland.

Nghị sĩ Đan Mạch Rasmus Jarlov cảnh báo NATO sẽ không thể tiếp tục tồn tại nếu Greenland bị Washington sáp nhập. Ông mô tả kịch bản Mỹ sáp nhập hòn đảo này là “có lẽ là yêu sách lãnh thổ vô lý nhất trong lịch sử”, bởi trên thực tế nó nhằm trực tiếp vào một đồng minh của Washington.

Nghị sĩ Đan Mạch nhấn mạnh rằng việc sáp nhập Greenland vào Mỹ mà không có sự đồng ý của Copenhagen sẽ vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các thỏa thuận song phương.