Khớp gối nhân tạo “trôi” khỏi ổ khớp sau 5 năm phẫu thuật

Khớp gối nhân tạo bất ngờ “trôi” khỏi ổ khớp, gây biến dạng chân và mất vận động

5 năm trước, bà Oanh (63 tuổi) bị thoái hóa khớp gối độ IV nghiêm trọng, đau đớn, hạn chế vận động, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nên bà đã quyết định phẫu thuật thay khớp gối để cải thiện vận động. Sau khi thay khớp gối, cứ nghĩ cuộc sống sẽ trở lại bình thường nhưng khoảng một năm trở lại đây, khớp gối ngày càng sưng đau, lỏng lẻo, chân cong vẹo, khiến bà không thể đứng vững.

Quá lo lắng, chỉ trong vài tháng, bà Oanh đã đến thăm khám ở nhiều bệnh viện khác nhau để tìm hướng điều trị. Tuy nhiên, dù được bác sĩ chỉ định phẫu thuật, bà lại chần chừ vì sợ rủi ro, chỉ uống thuốc giảm đau và tập phục hồi chức năng nhưng khớp gối ngày càng biến dạng, việc di chuyển cũng phải phụ thuộc vào xe lăn.

Thông qua các phương tiện truyền thông, bà biết đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đang áp dụng một số phương pháp phẫu thuật hiện đại nên đã quyết định đặt lịch thăm khám. Tại đây, bà rất bất ngờ khi các bác sĩ phát hiện khớp gối nhân tạo của bà đã bị “trôi” khỏi ổ khớp.

Khớp gối nhân tạo lỏng lẻo, di lệch khỏi ổ khớp (Ảnh: BVCC).

TS.BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết trường hợp của bà Oanh rất hiếm gặp. Sau gần 5 năm phẫu thuật, khớp gối nhân tạo di lệch và lún sâu vào đầu xương đùi khoảng 2 cm, gây ra tình trạng mất vững, mất cân bằng mô mềm quanh khớp dẫn đến bệnh nhân không đi lại được.

“Các nguyên nhân gây biến chứng như nhiễm trùng hay viêm xương tủy đã được chúng tôi loại trừ, có thể do cơ địa bệnh nhân không phù hợp với loại khớp cấy ghép, tình trạng loãng xương nặng gây tiêu xương hoặc kỹ thuật cắt xương chưa thực sự chuẩn xác. Giải pháp duy nhất để phục hồi vận động và ngăn ngừa nguy cơ tàn phế là phẫu thuật thay lại khớp gối”, BS Huy nói.

Nói về quyết định phẫu thuật lại khớp gối, bà Oanh cho biết: “Ban đầu tôi rất lo lắng, sợ phẫu thuật không thành công và mình sẽ không thể đi lại được nữa, nhưng được bác sĩ động viên, giải thích cặn kẽ, tôi hiểu rằng đây là giải pháp duy nhất để trở lại cuộc sống bình thường. Nhờ vậy, tôi cảm thấy yên tâm, tin tưởng và quyết định phẫu thuật tại Hồng Ngọc”.

Bà Oanh chia sẻ về hành trình lấy lại vận động sau thay lại khớp gối.

Thay lại khớp gối bằng kỹ thuật gióng trục động học không cắt gân cơ - giảm đau, khôi phục vận động

Ca mổ của bà Oanh được đánh giá là phức tạp do gân cơ, dây chằng và cấu trúc xương quanh khớp tổn hại nghiêm trọng, đòi hỏi bác sĩ tính toán trong quá trình tạo hình xương để vừa khôi phục trục chân nguyên bản, vừa bảo tồn tối đa gân cơ, hạn chế biến chứng tái phát.

Sau khi hội chẩn cùng GS. Hiranaka Takafumi - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện Takatsuki, Nhật Bản, TS.BS Lê Quang Huy quyết định loại bỏ khớp nhân tạo cũ, thay thế khớp mới bằng kỹ thuật thay khớp gối gióng trục động học, không cắt gân cơ với đường mổ nhỏ, ít xâm lấn, giúp bệnh nhân ít đau, có thể đi lại sau 1-2 ngày.

Ngoài ra, bác sĩ sử dụng khớp bản lề chuôi dài để tăng độ vững, hạn chế nguy cơ di lệch khớp.

TS.BS Lê Quang Huy thực hiện thay lại khớp gối bằng kỹ thuật gióng trục động học không cắt gân cơ (Ảnh: BVCC).

Sau 2 giờ, ca mổ diễn ra thuận lợi. Khớp gối mới vừa vặn với ổ khớp, trục chân nguyên bản được khôi phục. Bà Oanh chia sẻ: “Lần trước sau mổ 10 ngày tôi vẫn đau. Nhưng lần này khác hoàn toàn bởi chỉ sau 2 ngày tôi đã vận động được nhẹ nhàng, ngày thứ 5 tôi đi bỏ khung, tự chủ trong sinh hoạt cá nhân. Tôi cảm ơn BS Huy cũng như tập thể nhân viên bệnh viện đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo, tận tình”.

Bà Oanh tập phục hồi chức năng tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Ảnh: BVCC).

Qua trường hợp của bà Oanh, TS.BS Lê Quang Huy khuyến cáo, sau thay khớp gối, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị và phục hồi chức năng, tập luyện đều đặn và đúng kỹ thuật để khớp nhân tạo hoạt động trơn tru.

Đồng thời, tránh vận động quá sức, đặc biệt hạn chế các môn thể thao cường độ cao hay động tác xoay vặn gối. Khi có dấu hiệu bất thường như sưng đau kéo dài, khớp lỏng lẻo hoặc phát ra tiếng kêu, cần đi khám ngay tại cơ sở chuyên khoa.