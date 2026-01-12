Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank lãi lớn

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra mới đây, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ghi nhận quy mô tổng tài sản tăng khoảng 18% so với cuối năm 2024, lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD.

Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16%, trong đó tổng dư nợ các lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng trên 30%. Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024.

Năm qua, nhà băng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thu ngoài lãi đóng góp gần 27% tổng thu nhập hoạt động.

Song song với tăng trưởng quy mô, VietinBank duy trì các chỉ tiêu an toàn ở mức tích cực. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát quanh mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao.

Ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm vừa qua ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với năm 2024. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động.

Trước VietinBank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng chia sẻ kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản của ngân hàng đạt khoảng 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20%, đạt kỷ lục. Dư nợ tín dụng tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I (vốn huy động từ cá nhân và tổ chức kinh tế) đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của ngân hàng này đã đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 3,5%, lợi nhuận riêng lẻ dự kiến đạt 42.734 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 11%, huy động vốn trên thị trường 1 tăng tối thiểu 14%. Tín dụng tăng trưởng an toàn hiệu quả khoảng 13% tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 7%.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025. Theo đó, nhà băng đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm qua với hơn 36.000 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/12/2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về quy mô tài sản tại Việt Nam.

Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%.

Còn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), kết thúc năm 2025, tổng tài sản đơn vị này đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng, ước tăng hơn 16% so với đầu năm. Cùng kỳ, huy động vốn đạt 2,35 triệu tỷ đồng.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, đại diện Agribank cũng cho biết, tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm của Agribank dự kiến đạt khoảng 14,8%, hoàn thành 100% kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước giao.

Nguồn vốn thị trường I tăng trưởng tích cực, dự kiến đến cuối năm tăng 13,4% so với năm 2024. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,2%, thu hồi nợ sau xử lý rủi ro đạt khoảng 16.000 tỷ đồng.