Nước lũ dâng nhanh ở phố cổ Hội An, du khách lên thuyền sơ tán

Ngày 27/10, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả lũ từ các thủy điện thượng nguồn khiến mực nước sông Hoài dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An và các khu vực lân cận chìm sâu trong nước, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân và hoạt động du lịch.

Phố cổ Hội An bị ngập sâu (Ảnh: Ngô Linh).

Ghi nhận vào sáng 27/10, nhiều tuyến đường huyết mạch trong khu phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa… ngập sâu từ 1 đến 1,5m. Ngoài trung tâm phố cổ, các khu vực vùng ven như chợ cá Thanh Hà và làng gốm Thanh Hà (thuộc phường Hội An Tây) cũng bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Ông Lý Hoàng Nam (62 tuổi, trú phường Hội An) cho biết đêm 26/10, nước sông Hoài dâng lên rất nhanh, gây ngập nhà cửa và khu phố cổ. Gia đình ông phải thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc lên gác tránh hư hại.

“Nhiều người dân ở khu vực ngập sâu phải dùng ghe làm phương tiện đi lại, mua thực phẩm và nước uống”, ông Nam chia sẻ.

Chợ cá Thanh Hà bị ngập nước, người dân di chuyển đồ đạc lên chỗ cao để buôn bán (Ảnh: Ngô Linh).

Tại khu phố An Hội, nơi tập trung nhiều homestay và khách sạn, mực nước dâng cao 1-1,5m. Các cơ sở lưu trú phải khẩn trương sơ tán du khách đến những khu vực an toàn do lo ngại mực nước tiếp tục dâng cao, nguy cơ mất điện kéo dài.

Anh Nguyễn Lành, nhân viên một khách sạn tại khu phố An Hội, chia sẻ: “Sợ nước lũ dâng cao và mất điện, chúng tôi đã gấp rút chuyển khách ra khu vực an toàn hơn. Tối 26/10, nước lên rất nhanh, nhưng do trời tối và nguy hiểm nên phải đợi đến sáng nay mới có thể đưa khách đi”.

Chị Anna, một du khách đến từ Úc, bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ vì nước lũ lên khá nhanh. Sáng nay chúng tôi được nhân viên khách sạn đưa lên ghe di chuyển đến nơi khô ráo. Đây có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi với Hội An”.

Du khách được chủ khách sạn đưa ra khỏi vùng ngập (Ảnh: Ngô Linh).

Theo thông tin từ UBND phường Hội An, mực nước lũ lúc 4h ngày 27/10, tại Hội An là 1,78m và dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ tại Hội An sẽ vượt mức báo động III.

Chính quyền địa phương đã triển khai giăng dây cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, thấp trũng. Nếu tình trạng ngập lụt kéo dài, các cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

UBND phường Hội An cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên các đoạn đường ngập sâu để phòng tránh tai nạn đuối nước.